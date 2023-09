Les enseignants de l'école de langue bilingue Nguyen Du lao-vietnamien ont accueilli les élèves de première année lors d'une cérémonie organisée le 6 septembre. (Photo : VNA)

La cérémonie a vu la présence de la vice-ministre lao de l’Education et des Sports, Sisouk Vongvichith, de la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, également présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger, des représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos, de l'Association des Vietnamiens à Vientiane, des parents, des élèves et des enseignants de l'école. Vientiane (VNA) - L'école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du a organisé le 6 septembre à Vientiane une cérémonie de rentrée scolaire 2023-2024.La cérémonie a vu la présence de la vice-ministre lao de l’Education et des Sports, Sisouk Vongvichith, de la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, également présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger, des représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos, de l'Association des Vietnamiens à Vientiane, des parents, des élèves et des enseignants de l'école.

S'exprimant lors de la cérémonie, le recteur de l'école Sivanheuang Phengkhammay a déclaré que malgré de nombreux défis, les activités éducatives ont obtenu des résultats encourageants. Concrètement, le taux d'excellents élèves a atteint 18,88%, et tous les élèves ont obtenu leur diplôme d'études primaires, secondaires et de lycée, a-t-elle poursuivi, ajoutant que cela reflète les grands efforts des enseignants et des élèves.



La vice-ministre lao Sisouk Vongvichith a salué les efforts du personnel, des enseignants et des élèves de l'école au cours de la dernière année scolaire et a affirmé que l'établissement devrait non seulement enseigner la langue vietnamienne à ses élèves, mais aussi leur permettre de mieux comprendre les relations particulières entre le Vietnam et le Laos, contribuant ainsi à préserver, cultiver et développer ces liens.



À cette occasion, Le Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger, a remis une enveloppe de 24 millions de dongs (environ 1.000 dollars), de certain nombre de manuels et de matériel scolaire aux élèves de l'école.



Le conseiller d'ambassade du Vietnam au Laos a également lancé la Semaine visant à honorer la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne au Laos et a remis des prix et des satisfecit aux gagnants du concours "À la recherche des ambassadeurs du vietnamien à l'étranger" 2023.



L'école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du est gérée par l'Association des Vietnamiens de Vientiane sous la direction générale de l'ambassade du Vietnam au Laos et sous la direction professionnelle directe du ministère lao de l'Éducation et des Sports. Cette école répond aux normes nationales du Laos et du Vietnam. - VNA

