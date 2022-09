Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire adjoint de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Ho Chi Minh-Ville, Truong Minh Tuoc Nguyen, a reçu le 26 septembre une délégation du National Cadet Corp (NCC) de l'Inde, dirigée par le général de brigade Rajesh Negi.

Le secrétaire adjoint de l' Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Ho Chi Minh-Ville, Truong Minh Tuoc Nguyen. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie de réception, Truong Minh Tuoc Nguyen a souligné que cette rencontre contribuera à l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Inde en général et à la coopération en fort développement entre les jeunes vietnamiens et indiens en particulier, notamment à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde en 2022.

Remerciant les responsables de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Ho Chi Minh-Ville pour leur accueil chaleureux, le général de brigade Rajesh Negi a affirmé que c'était une bonne occasion pour promouvoir la compréhension mutuelle, pour d'apprendre les uns des autres et pour partager les expériences.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations et la coopération bilatérale dans divers domaines dans les temps à venir. -VNA