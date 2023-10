Hanoï (VNA) - Le Vietnam est de plus en plus conscient de l’importance et du rôle décisif des forces internes, de la résilience et de l’autonomie dans le développement économique.



D’ici à la fin de l’année, il faudra soutenir les entreprises pour qu’elles réinvestissent et saisissent toutes les nouvelles opportunités qui s’offrent à elles. Consolider et renforcer les bases macroéconomiques, améliorer les capacités endogènes, l’autonomie, la résilience et l’adaptabilité de l’économie, et assurer la stabilité macroéconomique sont les ”clés“ du développement socio-économique du pays, a déclaré le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, lors du Forum socio-économique du Vietnam 2023, tenu récemment à Hanoï.

Après une croissance mitigée de 3,72% au premier semestre de 2023, le Vietnam enregistre désormais des signes de redressement encourageants. Photo : VNA

Placé sous le thème "Renforcer les capacités endogènes, créer des moteurs pour la croissance et le développement durable", ce forum est un rendez-vous annuel de l’Assemblée nationale. Lors des deux premières éditions, il a suscité un grand intérêt de la part des électeurs et des entreprises tant vietnamiennes qu’étrangères.



Grâce aux politiques et solutions justifiées, opportunes et sans précédent mises en place récemment, le Vietnam a surmonté de nombreux défis et difficultés, obtenant ainsi de bons résultats, a rappelé le président de l’Assemblée nationale. L’économie nationale a maintenu sa dynamique de croissance et sa stabilité. L’inflation a été maîtrisée. La production agricole a continué de jouer son rôle de pilier de l’économie, assurant la sécurité alimentaire.



Trois questions socio-économiques



Au cours des huit premiers mois de 2023, l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) et le décaissement des investissements publics se sont améliorés. Les ventes de biens et de services ont augmenté d’environ 10% en glissement annuel. Le nombre d’arrivées touristiques internationales devrait bientôt atteindre, voire dépasser l’objectif de 8 millions, fixé pour l’ensemble de l’année.



Selon le chef de l’organe législatif, à travers les crises, les difficultés et les défis, le Vietnam est de plus en plus conscient de l’importance et du rôle décisif des forces internes, de la résilience et de l’autonomie dans le développement économique. L’un des éléments les plus importants consiste à promouvoir les ressources intrinsèques pour faire face aux défis et aux incertitudes des facteurs externes.



Le pays doit se concentrer sur la résolution des défis internes, à la fois, à court, à moyen et à long termes. D’après Vuong Dinh Huê, il faut développer les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services ; promouvoir le décaissement des capitaux d’investissement public ; stimuler la demande des consommateurs ;



développer le marché intérieur et améliorer la productivité du travail. La mise en œuvre de ces mesures de manière synchrone favorisera les forces endogènes globales de l’économie. Promouvoir le développement et la gestion stricte des marchés des devises, des valeurs mobilières, des assurances, des obligations d’entreprises et de l’immobilier sont aussi nécessaires.



M. Huê a ensuite soulevé trois questions socio-économiques majeures, à savoir les prévisions concernant la situation économique de la région et du monde, les opportunités, les risques et les défis pour l’économie vietnamienne en 2023 et 2024 ; la situation socio-économique actuelle, les difficultés, les défis et la résilience de l’économie, des entreprises et des travailleurs vietnamiens, ainsi que les prévisions pour 2023, 2024 et pour la période 2021-2025 ; enfin, les capacités endogènes, les motivations et les solutions fondamentales pour favoriser la croissance et le développement socio-économique en 2023 et 2024 et pour l’ensemble de la période 2021-2025.



Pour atteindre un taux de croissance de 6,5%, correspondant à l’objectif fixé par l’Assemblée nationale pour 2023, le gouvernement devra veiller à maintenir la stabilité macroéconomique, à assurer un équilibre entre la croissance et l’inflation, entre les taux d’intérêt et les taux de change, ainsi qu’entre le budget de l’État et les soutiens financiers apportés aux entreprises et aux particuliers.



Autonomie et autosuffisance



Concernant la création de nouveaux moteurs de la croissance pour l’économie, les délégués ont fait de nombreuses suggestions politiques, en se concentrant sur cinq moteurs principaux : promouvoir la connectivité régionale, la reprise et la croissance de l’économie ; développer le secteur économique privé et les entreprises nationales ; développer l’économie numérique et l’économie verte ; compléter et améliorer la qualité des institutions économiques, rehausser la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale ; et renforcer l’autonomie et l’autosuffisance de l’économie.



Les délégués ont également mentionné les nombreux avantages pratiques de la crois-sance verte, tout en affirmant qu’il s’agissait d’une voie inévitable et d’un pilier cohérent dans l’élaboration des stratégies, des plans et des politiques visant à améliorer la compétitivité et la croissance économique durable.



Lors du forum, selon les calculs de la Banque mondiale, l’amélioration de la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale contribuera à augmenter son PIB de 2% à 3% chaque année. Les délégués ont souligné la nécessité de se concentrer sur la localisation de la chaîne d’approvisionnement des industries afin de réduire la dépendance à l’égard des matières premières et équipements importés.



Malgré le ralentissement écono-mique mondial perceptible, le Vietnam semble une fois de plus se démarquer. On peut notamment noter un rétablissement rapide du secteur tertiaire, qui a enregistré une croissance de 6,33% en glissement annuel et qui a contribué à hauteur de 80% à la croissance nationale au cours des sept premiers mois de 2023. En ce qui concerne l’inflation, elle est actuellement sous contrôle, tandis que les grands équilibres sont maintenus avec des taux d’intérêt et de change stables.

Le Vietnam met en oeuvre des politiques rationnelles pour promouvoir la force intrinsèquedes entreprises. Photo : VNA



Si l’on se penche sur le taux de croissance du PIB, on peut également observer une évolution favorable, passant de 3,32% au premier trimestre à 4,14% au second. Le constat s’applique également à l’indice de la production industrielle, au chiffre d’affaires de l’import-export et aux IDE. Tous ces signes encourageants résultent des mesures judicieuses et opportunes prises par le gouvernement, des mesures saluées par les chefs d’entreprises et les particuliers.



Pistes pour accélérer la croissance



La prorogation des délais de paiement d’impôts, la réduction des frais d’immatriculation pour les voitures neuves, la restructuration des dettes et des délais de paiement, ainsi que la résolution des problèmes immobiliers, environne-mentaux et sanitaires, sont autant de mesures qui vont indubitablement dans la bonne direction.



Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l’Institut écono-mique vietnamien, estime que le gouvernement a suivi les évolutions du marché international et analysé leurs impacts sur le Vietnam avant de réguler les politiques monétaires et de prendre des mesures favorables aux investissements et à la production industrielle. Selon lui, l’accroissement des investissements a contribué à stimuler l’économie. Il souligne également que, compte tenu des incertitudes de la situation mondiale, le Vietnam doit faire preuve de flexibilité pour faire face à d’éventuels impacts, tout en maintenant les grands équilibres en attendant le décollage de l’économie.



Lors de la session mensuelle du gouvernement de juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est prononcé en faveur de la poursuite de la réforme administrative. Il a souligné le rôle des ministères et des collectivités locales dans la mise en œuvre des projets. Il a également exhorté le ministère du Plan et de l’Investissement à finaliser son plan de répartition des investissements publics pour 2023, et a demandé aux cinq groupes de travail chargés du décaissement des fonds publics d’être plus efficaces. Les collectivités locales ont également été appelées à poursuivre la réforme administrative en faveur des entreprises et des investisseurs, dans le but d’attirer davantage d’IDE et de stimuler les partenariats public-privé.



Le chef du gouvernement a également demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de mettre en œuvre des projets industriels importants et d’aider les entreprises à participer plus activement aux chaînes de valeur mondiales. Il a encouragé l’exploitation maximale des accords de libre-échange dont le Vietnam est signataire et a plaidé en faveur de la ”diplomatie verte“ pour attirer des financements en faveur de la croissance verte au Vietnam. Si toutes ces pistes sont suivies, comme cela sera le cas, le Vietnam sera en mesure d’atteindre ses objectifs pour cette année. -CVN/VNA