Nguyen Dao Ngoc Van, cheffe du projet "Prévenir le commerce des espèces sauvages" de WWF Vietnam, s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture du programme. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - Le Fonds mondial pour la nature (WWF), en collaboration avec le Département de la protection forestière de la 4e région, organise du 25 au 27 décembre dans la ville de Buon Ma Thuot (province de Dak Lak) un programme de formation pour améliorer le contrôle du commerce de l'ivoire et de la faune sauvage dans les provinces frontalières des Hauts Plateaux du Centre.

La formation réunit des gardes forestiers, des policiers et des douaniers des provinces de Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong, Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre) et Binh Phuoc (Sud).

Le programme de trois jours aborde plusieurs sujets tels que commerce illégal d'espèces sauvages dans le monde, au Vietnam et dans la province de Dak Lak; tactiques de contrebande, de dissimulation de biens et de corruption; identification de l'ivoire, de la corne de rhinocéros, de l'os de tigre, des écailles de pangolin et introduction de documents d'identification; Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et mise en œuvre de la CITES au Vietnam; identification des espèces dans la CITES et les espèces protégées par la loi fréquemment commercialisées.

Selon Nguyen Dao Ngoc Van, cheffe du projet "Prévenir le commerce des espèces sauvages" de WWF Vietnam, la demande croissante de produits de la faune sauvage a favorisé le braconnage et le commerce illicite des animaux sauvages. Cependant, les délits de chasse et de commerce d'espèces sauvages n'ont pas encore été correctement traités et la sensibilisation de la communauté au commerce et à la chasse d'espèces sauvages n'est pas encore efficace, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré espérer que cette formation contribuerait à la protection de la faune sauvage et à rétablir les populations des espèces menacées. –VNA