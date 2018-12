Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Huynh Cach Mang, reçoit les représentants des 11 pays participant à la 45e programme "Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon".





Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Huynh Cach Mang, a reçu mardi des représentants des 11 pays participant à la 45e édition du programme "Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon" (SSEAYP).



Huynh Cach Mang a apprécié l’initiative du gouvernement du Japon et des pays d'Asie du Sud-Est visant à connecter les jeunes d'Asie du Sud-Est et japonais, contribuant ainsi à renforcer leur amitié, leur solidarité et leur compréhension mutuelle.

Selon Huynh Cach Mang, Ho Chi Minh-Ville considère toujours la jeunesse comme une ressource importante pour l’édification et le développement socio-économique de la ville.

L’arrivée du bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon dans la mégapole du Sud est une excellente occasion pour présenter l’image de la ville aux jeunes d’Asie du Sud-Est et japonais.

Il a présenté aux jeunes délégués le projet de "Faire de Hô Chi Minh-Ville un centre urbain intelligent au cours de la période 2017-2020, vision à l’horizon 2025”.



Yamatani Hideyuki, directeur exécutif du 45e SSEAYP, a déclaré que lors de leurs séjours à Ho Chi Minh-Ville, les jeunes avaient participé activement aux discussions thématiques et aux discussions de groupe sur des questions mondiales et régionales.

Selon Yamatani Hideyuki, les jeunes délégués vietnamiens ont également présenté de nombreuses caractéristiques culturelles du Vietnam aux jeunes de la région, contribuant à renforcer les relations entre les jeunes d'Asie du Sud-Est et du Japon.



Le programme "Bateau de la jeunesse de l'Asie du Sud-Est et du Japon" a été lancé en 1974 sur la base d'un accord de coopération entre les gouvernements du Japon et des dix pays de l'ASEAN. Le Vietnam y participe depuis 1995 et a accueilli ce navire à maintes reprises.

Le Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon 2018, avec à son bord 326 jeunes dont 29 Vietnamiens effectue une tournée de 52 jours, du 24 octobre au 12 décembre, dans quatre pays d’Asie du Sud-Est et au Japon afin de renforcer l’amitié entre les jeunes. Il a accosté le 2 décembre au port de Cat Lai à Ho Chi Minh-Ville pour une visite de quatre jours.

Le bateau est parti du Japon et est passé par Brunei, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam avant de retourner au Japon. -VNA