Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (à droite) et le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation des hauts fonctionnaires de l'ASEAN de la République de Corée, Yeo Seung-bae. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La République de Corée est toujours un partenaire important de l'ASEAN et du Vietnam. Le Vietnam s'efforcera de s'acquitter de sa responsabilité de coordonner les relations ASEAN-République de Corée au cours des trois prochaines années ; de promouvoir la coopération pour rehausser le niveau du Partenariat stratégique ASEAN-République de Corée et du Partenariat stratégique bilatéral Vietnam-République de Corée ; et de contribuer à la promotion du Partenariat Mékong-République de Corée.

Telle est l'affirmation du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, lors de la rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation des hauts officiels de l'ASEAN (SOM) de la République de Corée, Yeo Seung-bae, à l'occasion de sa visite au Vietnam pour participer à la Consultation vice-ministérielle sur la coordination des relations ASEAN - République de Corée pour la période 2021-2024, et au Forum de haut niveau de l'ASEAN sur la coopération sous-régionale pour une croissance durable et inclusive le 30 novembre.

Il a déclaré que la coopération et le soutien actifs de la République de Corée étaient très significatifs, apportant des effets pratiques à l'ASEAN et au Vietnam, tout en saluant la «Nouvelle politique Sud Plus» (New Southern Policy Plus-NSPP)) de la République de Corée.

Lors de l'événement. Photo: VNA

Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que l'ASEAN et la République de Corée maintiennent des échanges commerciaux et d'investissement, tout en créant des conditions favorables aux investisseurs et entreprises sud-coréens pour surmonter l'impact du COVID-19.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a annoncé que le Vietnam propose d'organiser la Journée d'échange ASEAN-République de Corée au Vietnam et en République de Corée dans les trois prochaines années.

Pour sa part, le vice-ministre sud-coréen a hautement apprécié le rôle de coordination du Vietnam, annonçant qu'il continuerait à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam et les pays de l'ASEAN dans la lutte contre l'épidémie et le rétablissement post-COVID-19, et à porter le Partenariat stratégique ASEAN-République de Corée à un nouveau sommet dans un proche avenir.

Il a suggéré que les deux parties continuent de soutenir les entreprises sud-coréennes investissant et opérant au Vietnam, de promouvoir les échanges entre les deux peuples, le travail et le tourisme, et de renforcer la coopération en matière de sécurité. -VNA