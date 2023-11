Le vice-président permanent de l'Association des journalistes du Vietnam, Nguyen Duc Loi. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Une délégation de l'Association des journalistes du Vietnam, conduite par son vice-président permanent Nguyen Duc Loi, a effectué une visite de travail du 5 au 10 novembre en République de Corée.



Pendant son séjour, la délégation a eu des entretiens avec l'Association sud-coréenne des journalistes et les Associations des journalistes du Gangwon et du Gyeonggi, ainsi qu'avec certains organes de presse et de télévision...



Lors de la séance de travail avec l'Association sud-coréenne des journalistes, les deux parties ont convenu d'accroître leur échange d'informations, de renforcer leur coopération et leur soutien mutuel, contribuant au renforcement de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.



La délégation de l'Association des journalistes du Vietnam a en outre visité de grandes chaînes de télévision sud-coréennes telles que MBC et KBS, pour étudier leurs expériences en matière de transformation numérique.



Outre des questions professionnelles, les journalistes des deux côtés ont discuté du rôle du journalisme et de la communication dans la nouvelle période, de la responsabilité sociale et de l'éthique professionnelle des journalistes. Ils se sont également concentrés sur la formation et l'amélioration des qualifications des journalistes pour s'adapter au nouvel environnement de travail. -VNA