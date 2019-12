La délégation du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour Hanoï Nguyen Lan Huong a présidé mercredi un entretien avec une délégation de dirigeants du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) de la région autonome du Xizang, conduite par son vice-président Wang Yalin.

La ville de Hanoï prend en haute considération les relations d'amitié traditionnelle et de coopération intégral stratégique entre le Vietnam et la Chine, a affirmé Nguyen Lan Huong. Elle a souhaité que l'antenne du FPV de Hanoï et le Comité du CCPPC de la région autonome du Xizang mettent en œuvre des programmes de coopération concrets, contribuant à l'approfondissement des relations entre les deux parties.

Pour sa part, Wang Yalin a apprécié les réalisations obtenues par l'antenne du FPV de Hanoï ces derniers temps, avant d'affirmer que le gouvernement chinois prenait en haute considération le développement du Xizang et qu'il accordait un grand soutien à la région autonome en tous domaines.

Il a souhaité que les activités d'échange entre les deux parties dans les temps à venir contribuent à la consolidation des relations d'amitié Vietnam-Chine et à l'accélérer les relations en matière de commerce et d'économie.

Le même jour, la délégation chinoise a été reçue par le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Le Hong Son. -VNA