Hanoi (VNA) – Le chef du Département générale des politiques de l'Armée populaire du Vietnam, le général Luong Cuong a présidé mardi matin à Hanoi la cérémonie d’accueil officielle du général de corps d’armée Andrey Valeryevich Kartapolov, vice-ministre de la Défense, chef du Département général des affaires politiques et militaires des forces armées de Russie, en visite officielle au Vietnam du 21 au 24 octobre.

Cette visite, sur invitation du général vietnamien, fait partie dans le cadre des activités de l'Année croisée Vietnam-Russie et Russie-Vietnam 2019-2020. Il s’agit également de la première visite au Vietnam du général de corps d’armée Andrey Valeryevich Kartapolov après la fondation du Département général des affaires politiques et militaires.

Après la cérémonie d'accueil, les deux parties ont eu un entretien. Luong Cuong et Andrey Valeryevich Kartapolov ont déclaré que ces derniers temps le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie continuait de se développer de manière dynamique dans de nombreux domaines.

Les dirigeants des deux pays ont maintenu des contacts de haut niveau. La coopération de défense a fait une avancée, contribuant à promouvoir les relations d’amitié traditionnelle et le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

En 2019, les ministères de la Défense des deux pays ont collaboré pour organiser près de 70 activités extérieures, dont 12 activités faisant partie de l'Année croisée Vietnam-Russie et Russie-Vietnam 2019-2020.

Lors de l’entretien, les deux parties ont échangé des contenus de coopération dans l'éducation de politique militaire et du patriotisme des soldats. Elles ont également discuté et convenu des contenus et mesures visant à renforcer la coopération entre les deux départements dans le temps à venir.

À cette occasion, les deux dirigeants ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération entre les deux parties.

Dans le cadre de la visite au Vietnam, la délégation de haut niveau du ministère de la Défense de la Russie va rendre un hommage posthume au Président Hô Chi Minh en son mausolée, aller fleurir le Mémorial des Morts pour la Patrie; visiter un certain nombre d'agences et d'unités du ministère de la Défense du Vietnam ; et visiter des vestiges historiques et culturels à Hanoï et dans la province de Quang Ninh (Nord). -VNA