Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) rencontre le président indonésien Joko Widodo à l'occasion du 42e sommet de l'ASEAN à Labuan Bajo, Indonésie en mai 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À l'invitation de la présidente du Conseil représentatif du peuple indonésien, Puan Maharani, également présidente de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, participera à la 44e Assemblée générale de l'AIPA (AIPA-44) et effectuera une visite officielle en Indonésie.

Cette visite intervient dans le contexte des célébrations du 68e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Indonésie et du 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. Elle contribue à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Le 30 décembre 1955, l'Indonésie est devenue le premier pays d'Asie du Sud-Est à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

En septembre 2011, à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Nguyen Tan Dung en Indonésie, les deux pays ont publié un communiqué commun sur la promotion des relations vers un partenariat stratégique.

En juin 2013, à l'occasion de la visite d'État du président Truong Tan Sang en Indonésie, les deux pays ont publié une déclaration commune sur l’établissement du partenariat stratégique.

Ces dernières années, malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19, les deux pays ont renforcé les échanges et les contacts de haut niveau dans tous les domaines, dont la visite d'Etat du président Nguyen Xuan Phuc en Indonésie en décembre 2022, la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président indonésien Joko Widodo à l'occasion du 42e sommet de l'ASEAN à Labuan Bajo, en Indonésie en mai 2023.

En outre, les deux pays ont également signé un grand nombre d'accords de coopération et de conventions dans divers domaines, notamment le Programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2019-2023. Les deux parties finalisent actuellement le plan d'action pour la période 2024-2028.

Les mécanismes de coopération tels que le Comité de coopération bilatérale au niveau ministériel ont tenu quatre sessions tandis que le Comité mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique a tenu sept sessions.

Les localités des deux pays ont également renforcé les relations de coopération. Actuellement, les deux pays ont quatre paires de provinces/villes jumelles : Jakarta-Hanoï, Ba Ria-Vung Tau-Padang, Hue-Yogyakarta, Soc Trang-Lampung.

Lors des forums multilatéraux, les deux pays ont toujours coordonné étroitement et partagé le même point de vue sur de nombreuses questions d'importance stratégique relatives au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région.

En Asie du Sud-Est, l'Indonésie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de l'Indonésie. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 8,2 milliards de dollars en 2020, 11,5 milliards de dollars en 2021, dépassant pour la première fois l'objectif de 10 milliards de dollars par an. En 2022, ce chiffre a été de 14,1 milliards de dollars et de 6,73 milliards de dollars au premier semestre 2023. Les deux pays visent à augmenter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d'ici 2028.



En Asie du Sud-Est , l'Indonésie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam. Photo: VNA

Concernant l'investissement, au 20 juin 2022, l'Indonésie avait investi dans 113 projets au Vietnam cumulant un capital de 645,8 millions de dollars, essentiellement dans les domaines de l'industrie de transformation, de la fabrication, de l'hébergement et de la restauration...

La coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'agriculture, de l'énergie, de la justice et du droit a également été consolidée et promue par des accords et des protocoles d'accord spécifiques entre les deux pays. Chaque année, l'Indonésie offre au Vietnam un certain nombre de bourses d'études de courte, moyenne et longue durée dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la langue. Actuellement, environ 300 Vietnamiens vivent et travaillent en Indonésie.

En ce qui concerne les liens entre les organes législatifs des deux pays, l'Assemblée nationale du Vietnam et le Conseil représentatif du peuple indonésien ont signé un accord de coopération en mars 2010. L'Assemblée nationale du Vietnam souhaite renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie et promouvoir davantage les activités de coopération avec l'organe législatif indonésien, telles que le renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux et la promotion des échanges et de la coopération entre les commissions professionnelles et les groupes parlementaires d'amitié.

L'Assemblée nationale du Vietnam appelle également à promouvoir l'échange d'informations et d'expériences avec le Conseil représentatif du peuple indonésien en matière de travail législatif, la supervision des contenus liés à la reprise économique et sociale après la pandémie de COVID-19 et d'autres sujets mondiaux tels que la transition numérique. -VNA