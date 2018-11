Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn (gauche), et le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, a effectué les 26 et 27 novembre une visite officielle au Vietnam. Il a eu mardi un entretien avec le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.



Les deux vice-Premiers ministres ont réaffirmé leur volonté de s’efforcer de consolider et approfondir continuellement la coopération intégrale et les relations de voisinage amicales entre leurs nations. Ils ont convenu de collaborer étroitement pour se préparer aux événements bilatéraux importants prévus d’ici 2019.



Pham Binh Minh et Prak Sokhonn ont constaté les avancées des relations bilatérales enregistrées depuis la 16e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge en mai dernier, notamment un commerce bilatéral estimé à plus de 4 milliards de dollars pour cette année. Ils ont décidé de renforcer les mesures pour porter rapidement le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars. Le vice-Premier ministre Prak Sokhonn a appelé les entreprises vietnamiennes à continuer d’augmenter leurs investissements au Cambodge, avant d’assurer que le gouvernement cambodgien leur créerait des conditions propices.



Les deux parties ont été unanimes à continuer d’intensifier la coopération bilatérale dans l’éducation et la formation, le tourisme, la culture, ainsi que les échanges entre les Vietnamiens et les Cambodgiens, afin de resserrer la solidarité et de sensibiliser les jeunes aux relations traditionnelles entre les deux pays.



Les deux parties se sont par ailleurs engagées à renforcer leur collaboration pour appliquer rigoureusement les conventions des dirigeants des deux pays concernant la délimitation et le bornage de la frontière terrestre commune, les papiers juridiques des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, le déplacement des gens vivant dans des maisons flottantes sur le lac Tonlé Sap...



Les deux vice-Premiers ministres ont souligné l’importance de la consolidation de la solidarité au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et de son rôle central dans la structure régionale, et du maintien des objectifs et principes fondamentaux du bloc régional. Ils ont convenu de renforcer leur collaboration dans le cadre de la sous-région du Mékong et du Triangle de Développement Cambodge-Laos-Vietnam, dans le but d’approfondir les liens, de réduire les écarts de développement, ainsi que de gérer et utiliser de façon durable les ressources d’eau du Mékong.



Les deux parties se sont engagées à se soutenir et à collaborer étroitement en 2020, année où le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN et le Cambodge sera le pays hôte du 13e Sommet de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe).



S’agissant de la Mer Orientale, Pham Binh Minh et Prak Sokhonn ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, du règlement pacifique des différends selon le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, de l’accélération des négociations du Code de conduite en Mer Orientale (COC) pour parvenir rapidement à un Code de conduite effectif et conforme au droit international.



A cette occasion, les deux parties ont décidé de mettre en oeuvre régulièrement les mécanismes d’échanges entre les deux ministères des Affaires étrangères pour partager des informations, ainsi que promouvoir la coopération dans la formation et les recherches entre l’Académie diplomatique du Vietnam et l’Institut de la diplomatie et des relations internationales du Cambodge. -VNA