Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, également président du bureau de l'AN, Bui Van Cuong (droite), et le secrétaire général de la Chambre des Représentants d' Indonésie , Indra Iskandar. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, également président du bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a rencontré le 6 août les secrétaires généraux des Chambres des représentants de Thaïlande et d’Indonésie, et la secrétaire générale de l’organe législatif du Laos, en marge de la 44e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN ( AIPA-44 ) à Jakarta, en Indonésie.Lors de leur rencontre, Bui Van Cuong et la secrétaire générale de la Chambre des représentants de Thaïlande, Pornpith Phetchareon, ont discuté des préparatifs pour signer un accord de coopération entre le bureau, le secrétariat de l’AN du Vietnam, et le secrétariat de la Chambre basse de Thaïlande Bui Van Cuong a suggéré que la Chambre des Représentants de Thaïlande envoie une délégation pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires prévue en septembre prochain au Vietnam.De son côté, Pornpith Phetchareon a déclaré que la Chambre des représentants de Thaïlande enverrait une délégation de jeunes parlementaires à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires.En rencontrant avec le représentant vietnamien, le secrétaire général de la Chambre des Représentants d'Indonésie, Indra Iskandar, a émis le souhait que les secrétariats de l’AN du Vietnam et de la Chambre basse d’Indonésie renforcent leur coopération dans les temps à venir.Pour sa part, Bui Van Cuong a insisté sur la nécessité de signer un accord de coopération entre les deux secrétariats pour mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des Représentants d'Indonésie.Le même jour, lors de leur rencontre, Bui Van Cuong et la secrétaire générale de l'Assemblée nationale du Laos, Pingkham Lasasimma, ont convenu de collaborer activement et étroitement pour préparer le Sommet des Assemblées nationales du Vietnam, du Laos et du Cambodge qui se tiendra pour la première fois en décembre prochain à Vientiane.Bui Van Cuong a affirmé que le Bureau de l'AN du Vietnam est toujours prêt à soutenir son homologue lao dans l’organisation de cette conférence. Il a en outre émis le souhait d’accueillir une délégation du Laos à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. -VNA