Hanoi, 24 décembre (VNA) – Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Cao Quôc Hung, a été élu président de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-Afrique pour le mandat 2018-2023, lors de son 3e congrès national le 22 décembre à Hanoi.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Cao Quôc Hung, élu président de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-Afrique. Photo : VNA

Le congrès a également élu un comité exécutif composé de 24 membres.

L'événement a vu la présence, entre autres, de Don Tuan Phong, vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, de l'ambassadeur de l’Algérie au Vietnam Mohamed Berrah, de l’ambassadeur de l’Egypte au Vietnam, Leonardo Pene.

Lors du mandat précédent, l’Association a mis en œuvre de nombreuses activités pour développer et renforcer les relations d’amitié entre les peuples du Vietnam et des pays africains.

Pour le mandat 2018-2023, les membres de l'Association ont convenu de maintenir de bonnes relations avec les ambassades des pays africains à Hanoi et les organisations vietnamiennes ayant des relations avec l'Afrique.



La VAFCA assurera une coordination active avec les ambassades des pays africaines pour organiser des échanges culturels, des programmes économiques et éducatifs ainsi que des célébrations des relations diplomatiques entre le Vietnam et les nations africaines. Elle cherchera à établir un partenariat avec des organisations d’amitié en Afrique.



L'association organisera plus d'ateliers et d'expositions sur des thèmes d'intérêt mutuel.



Depuis sa fondation en novembre 2004, la VAFCA a maintenu et développé une série d’activités visant à renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et africain.-VNA