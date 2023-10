Nguyen Thai Hoc, chef adjoint de la Commission centrale des affaires intérieures (gauche), et Jaime Cayedo Turiago, président du Parti communiste colombien ( PCC ) (2e de gauche à droite). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail dans des pays latino-américains, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Nguyen Thai Hoc, chef adjoint de la Commission centrale des affaires intérieures, a eu le 11 octobre à Bogota un entretien avec le président du Parti communiste colombien (PCC) Jaime Cayedo Turiago.

Considérant la visite de la délégation vietnamienne comme un jalon important dans le renforcement des relations traditionnelles entre les deux Partis et les deux États, Jaime Cayedo Turiago a émis le souhait d'étudier plus profondément le modèle socialiste et la voie vers le socialisme au Vietnam, notamment le travail d'édification et de rectification du Parti et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Pour sa part, Nguyen Thai Hoc a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute considération le renforcement des relations avec les pays latino-américains, dont la Colombie.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Afin de promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir, Nguyen Thai Hoc a proposé au PCC de renforcer l'envoi de délégations de dirigeants au Vietnam pour partager des expériences. Parallèlement, il a suggéré de maintenir le soutien mutuel au sein des forums bilatéraux et multilatéraux, de favoriser la connectivité entre les entreprises des deux pays, ainsi que de planifier la création du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Colombie.

Durant son séjour en Colombie, le chef adjoint de la Commission centrale des affaires intérieures, Nguyen Thai Hoc, a eu une conversation avec les dirigeants et les membres de la Jeunesse du PCC. Lors de cet événement, il leur a présenté l'histoire du PCV et du peuple vietnamien, la culture vietnamienne, ainsi que les bonnes relations traditionnelles entre les deux Partis.



La Colombie est l'un des principaux partenaires du Vietnam en Amérique latine. Le volume commercial bilatéral a atteint 742 millions de dollars en 2022, en hausse de 11,4% par rapport à 2021, faisant de la Colombie le 5e plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. -VNA