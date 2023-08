Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a présidé mardi, 29 août, une visioconférenceconférence axée sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Lors de la visioconférence. Photo : VNA

Les membres du Comité directeur national sur la prévention de la pêche INN en charge de cette lutte ainsi que les autorités des régions côtières ont pris part à cette réunion virtuelle.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des dispositifs de surveillance ont été mis en place pour les bateaux de pêche, du niveau central au niveau local. Les informations sont partagées entre les services concernés, et les navires de pêche en mer sont constamment surveillés 24h/24. Jusqu'à présent, plus de 100.000 bateaux d'une longueur de 6 à 15 mètres ont été équipés de systèmes de suivi d'itinéraire. Des efforts considérables sont déployés pour renforcer les activités de communication, de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la pêche INN, comme l'a souligné le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên.



ll a demandé aux localités côtières de mettre résolument fin à la pêche illégale des navires dans les eaux étrangères, ce qui constitue un facteur décisif pour que le Vietnam obtienne la levée du carton jaune imposé par la Commission européenne (CE) sur la pêche INN.



"Les autorités locales doivent assumer les plus hautes responsabilités et prendre des solutions drastiques pour mettre un terme à la pêche INN", a-t-il déclaré, ajoutant qu'elles doivent procéder à des inspections, gérer la mise en œuvre des réglementations contre la pêche INN et ne pas permettre aux navires de pêche de commettre des violations.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang. Photo : VNA

Selon le Comité directeur national sur la prévention de la pêche INN, suite à la recommandation de la CE concernant la réduction du nombre de navires de pêche et de l'intensité de la pêche, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a conseillé au Premier ministre d'ordonner aux localités de revoir le nombre total de navires de pêche, de mettre à jour les données des navires de pêche dans la base de données nationale sur la pêche VNFishbase.



31 provinces et villes comptant 71.658 navires ont jusqu'à présent mis à jour leur base de données sur la VNFishbase.



Au 29 août 2023, l'ensemble du pays comptait 86.820 bateaux de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 6 m. Parmi eux, on compte 30.091 bateaux de pêche d'une longueur de 15 m ou plus.



Environ 97,8 % des navires de pêche d'une longueur de 15 m ou plus ont été équipés d'un système de surveillance des navires (VMS).

Les navires qui n'ont pas installé de VMS ont été inscrits sur la liste de surveillance des autorités locales. La plupart d'entre eux sont des bateaux de pêche restés à terre, sans exploitation ou en attente de radiation.



Depuis le quatrième trimestre 2022, les forces de l'ordre ont détecté 11 cas et saisi 13 bateaux de pêche et 115 appareils VMS pêchant illégalement dans la mauvaise zone ou dans des eaux étrangères.



Les agences compétentes ont imposé des sanctions dans plus de 4.000 cas de violations de la réglementation contre la pêche INN depuis la fin de l'année dernière.



Certaines provinces et villes telles que Quang Ninh, Quang Binh, Phu Yen, Kien Giang et Thanh Hóa ont un faible taux de surveillance des captures de production halieutique, inférieur à 20 %.



Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a proposé au gouvernement de créer un groupe de travail spécial interdisciplinaire pour traiter les violations telles que la déconnexion et l'arrêt des navires.



Le groupe de travail sera également chargé de tracer l’origine des produits de la pêche et de renforcer la gestion de l’intérieur de la région jusqu’au large.

En octobre prochain, des enquêteurs de la Commission européenne effectueront une visite au Vietnam afin de vérifier la mise en œuvre de ses recommandations concernant la lutte contre la pêche INN, a rappelé le vice-Premier ministre Trân Luu Quang.

Il a vivement encouragé les ministères et les collectivités locales à adopter des mesures vigoureuses, notamment pour mettre un terme aux activités illégales en matière de pêche dans les eaux étrangères.- VNA