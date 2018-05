L'ambassadeur du Vietnam et Japon, Nguyen Quoc Cuong (6e à droite) et le comité exécutif de l'Association des entreprises vietnamiennes au Japon pour le mandat 2018-2020. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – L’Association des entreprises vietnamiennes au Japon a organisé le 6 mai son congrès pour le 2e mandat (2018-2020).



L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Nguyen Quoc Cuong, des représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie japonaise, ainsi que de plusieurs entreprises des deux pays, étaient présents.



Selon le président du premier mandat, Dinh Ngoc Hai, l’Association des entreprises vietnamiennes au Japon a remporté de premiers succès depuis sa fondation il y a cinq ans, avec des contributions au développement des liens économiques entre le Japon et certaines localités vietnamiennes comme Can Tho et Ca Mau (Sud).



De son côté, l’ambassadeur Nguyen Quoc Cuong, a demandé à l’Association d’accélérer l’application des conventions signées avec des entreprises vietnamiennes et japonaises, et de renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes au Japon.



« Les relations entre le Vietnam et le Japon se développent rapidement, ce qui favorise l’accès des entreprises vietnamiennes au marché japonais », a-t-il souligné.



Lors du congrès, les participants ont élu un nouveau comité exécutif de 11 membres, dont un président et quatre vice-présidents. Le nouveau président Vu Hoang Duc Hoi s’est engagé à faire de son mieux pour que l’Association soit plus professionnelle et dynamique. -VNA