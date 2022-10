Le 6e festival culturel du Vietnam en République de Corée. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 6e festival culturel du Vietnam et la rencontre avec des travailleurs vietnamiens ont été organisés solennellement à l'Université de Chosun, dans la ville de Gwangju, sous les auspices de l'ambassade du Vietnam en République de Corée et du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

L'événement visait à célébrer 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-République de Corée et à promouvoir la culture vietnamienne aux amis internationaux. C'était également une bonne occasion pour les expatriés vietnamiens de se rencontrer et de partager les sentiments sur leur pays ancestral.

Une danse traditionnelle du Vietnam. Photo: VNA

A travers cet événement, l'ambassade du Vietnam en République de Corée Nguyen Vu Tung a émis son souhait que les travailleurs vietnamiens en République de Corée en général et dans la région de Jeonnam-Gwangju en particulier valorisent les bonnes qualités des Vietnamiens et respectent les clauses dans leur contrat de travail et la loi du pays d'accueil.

Selon Le Manh Hung, directeur adjoint du Centre des travailleurs vietnamiens à l'étranger du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le Vietnam et la République de Corée ont coopéré étroitement dans le cadre du programme EPS (Employment Permit System) depuis 2004. A ce jour, environ 50.000 vietnamiens travaillent en République de Corée, selon l'EPS. -VNA