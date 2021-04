Remise des cadeaux à 24 casques bleus vietnamiens. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la soirée du 15 avril, la Fédération de la jeunesse de Ho Chi Minh-Ville a organisé un programme d'échange entre les 24 soldats de la force de maintien de la paix des Nations Unies du Vietnam au Soudan du Sud avec plus de 500 jeunes de la mégapole du Sud.

Cet événement a pour but de marquer la deuxième fois que le Vietnam assume la présidence vietnamienne du Conseil de sécurité des Nations unies et de célébrer le 46e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

Une exposition de photos sur les activités de la force de maintien de la paix des Nations Unies du Vietnam au Soudan du Sud a été organisée dans le cadre du programme d'échange.

programme d'échange. Photo: VNA

Lors du programme, des casques bleus vietnamiens ont partagé des histoires sur leur processus d'apprentissage des langues étrangères et des compétences en matière d'examen et de traitement médical, de gestion des bombes et des mines, de survie et de réponse à des situations inattendues,... pour venir travailler au Soudan du Sud.

Des représentants des soldats de la force de maintien

de la paix vietnamiens et des jeunes à Ho Chi Minh-Ville lors de l'échange. Photo: VNA

Une cérémonie de signature d'un programme de coopération entre la Fédération de la jeunesse de Ho Chi Minh-Ville et l'hôpital de campagne de niveau 2 No 3 du Département de maintien de la paix du Vietnam a eu lieu dans le cadre du programme d'échange.

Cérémonie de signature d'un programme de coopération entre la Fédération de la jeunesse de Ho Chi Minh-Ville et l'hôpital de campagne de niveau 2 No 3 du Département de maintien de la paix du Vietnam. Photo : VNA

Les deux parties se sont engagées à organiser périodiquement des échanges et à coordonner dans l'organisation des projets internationaux de volontariat au Soudan du Sud auprès des jeunes de la ville. -VNA