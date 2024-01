Membres du personnel de gestion et de protection forestière de la réserve naturelle d'Ea So. Photo d'archives: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a demandé aux ministères, organes et Comités populaires des provinces et grandes villes de promouvoir l'application de la loi et la communication sur la conservation de la biodiversité et la protection de la faune.



Dans un document officiel récemment publié, le ministère a également appelé les cadres, les fonctionnaires, les employés et les gens à ne pas participer à la chasse, à la capture, à l'achat, à la vente, au transport, à l'abattage, à la consommation, au stockage ou à la publicité d'animaux et d'oiseaux sauvages.



Le ministère a en outre recommandé de renforcer la coordination intersectorielle, permettant ainsi de mener régulièrement des contrôles et des inspections, de prévenir les actes illégaux de chasse, de capture, de commerce, de transport, de consommation, et de sanctionner strictement les violations de la loi sur la protection des animaux, des plantes sauvages, et des oiseaux migrateurs au Vietnam…-VNA