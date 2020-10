Photo: baodansinh.vn

Hanoï (VNA) - L'Institut de gestion et de développement durable (MSD) en collaboration avec le Fonds pour la stature vietnamienne, a organisé dimanche à Hanoï l'événement intitulé "Je choisis la planète verte" - voix des enfants et des jeunes vietnamiens sur l'environnement.

Faisant écho à la campagne Red Alert financé par l'organisation de secours aux enfants (SC), l'événement a réuni plus de 300 personnes dont des enfants, des parents, des représentants d'organisations sociales et d'agences de presse.

Selon Nguyen Phuong Linh, directrice du MSD, les enfants et les adolescents sont fortement touchés par le changement climatique et la pollution de l'environnement. Cependant, ils peuvent s'encourager mutuellement et inspirer les adultes et les enseignants avec de petites actions pratiques dans la vie quotidienne pour protéger l'environnement.

Dans le cadre de la campagne, le MSD et la SC ont organisé le concours de réalisation de courts-métrages "Je choisis la planète verte" - voix des enfants vietnamiens destiné aux enfants et adolescents de moins de 25 ans. Ce concours a été lancé d'août à septembre 2020 sur Facebook, attirant la participation de nombreux enfants, adolescents et familles sur les pratiques de conservation des eaux, la classification des déchets, la réutilisation, le recyclage des matériaux respectueux de l'environnement. -VNA