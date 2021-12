Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue a reçu le 14 décembre le président de l’Institut de recherche et de développement de République de Corée (Korea Development Research Institute-KDI), Hong Jang-pyo.

Les relations de coopération entre le Vietnam et la République de Corée se développent très bien dans tous les aspects. Cependant, il reste encore beaucoup d’espaces pour la coopération bilatérale en matière de recherche et de partage des politiques. La recherche et le développement sont les domaines les plus importants pour l'avenir d'un pays. Par conséquent, le Vietnam attache une grande importance et donne de nombreuses priorités à ces domaines, a affirmé Vuong Dinh Hue.

Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, le Vietnam s’intéresse à l’étude des expériences sud-coréennes pour surmonter les difficultés, rétablir son économie, ainsi qu'à la stratégie de développement économique de la République de Corée dans la nouvelle période.

Le président du KDI Hong Jang-pyo a déclaré que l’Etat du président Moon Jae-in promouvait la nouvelle politique «tournée vers le Sud » (New Southern policy), avec l’accent mis sur le renforcement des relations avec le Vietnam.

Durant le COVID-19, le KDI se concentre sur la recherche de politiques de relance économique, la prise de décisions d'attraction d'investissements, l'augmentation des investissements et la formation. Le KDI souhaite trouver un partenaire vietnamien approprié pour échanger et partager des recherches.

Le même jour, Vuong Dinh Hue a participé à une table ronde avec de grandes entreprises sud-coréennes. Les informant des résultats positifs du Vietnam dans la réalisation du double objectif : contrôle du COVID-19 et développement économique, en particulier le maintien de la stabilité macro-économique, il a précisé qu’au début 2022, le Vietnam reprendrait des lignes aériennes internationales, dont celles vers Séoul. Les deux pays promeuvent également la reconnaissance du passeport vaccinal pour faciliter les déplacements des investisseurs, des entreprises et des gens des deux parties.

Le président de l’AN et les ministres et dirigeants de ministères ont directement répondu aux questions d’entreprises sud-coréennes sur les orientations stratégiques de développement du Vietnam dans les temps à venir ; les priorités de l’AN dans le perfectionnement de l’institution, la modification et le complément de lois pour répondre aux nouvelles exigences de développement et le perfectionnement de l’institution pour les nouveaux domaines de l'économie numérique. Le Vietnam s'engage à créer un environnement d'investissement conforme aux normes internationales et à offrir de nouvelles opportunités commerciales aux investisseurs étrangers en général et aux investisseurs sud-coréens, en particulier.

Le même jour, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung a eu une séance de travail avec le ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme Hwang Hee. Les deux parties ont signé un programme d'échanges culturels concernant les activités de célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2022. - VNA