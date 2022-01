Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Cong Thanh et la directrice de l'USAID Vietnam ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération bilatérale dans l'environnement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Cong Thanh et la directrice de l'USAID Vietnam (Agence américaine pour le développement international au Vietnam) Ann Marie Yastishock ont signé le 28 janvier un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre les deux agences dans la résolution des défis du changement climatique et de la protection de l'environnement.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, la directrice de l'USAID Vietnam a souligné que l’USAID saluait les engagements pris par le Premier ministre du Vietnam lors de la COP26 et était prêts à soutenir le pays dans la réalisation de ces objectifs importants. Le protocole d'accord signé facilitera une coordination efficace entre l'USAID et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement dans les domaines du changement climatique et de la pollution de l'environnement. Le protocole va faire avancer les deux parties dans le rehaussement de la prise de conscience et la création de changements environnementaux pour les populations et l’économie du Vietnam.

La coopération entre l'USAID et le ministère vietnamien se concentrera sur la gestion de la qualité de l'air ; la gestion intégrée des ressources en eau et la sécurité des ressources en eau ; la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ; la gestion et le recyclage des déchets solides, des déchets plastiques océaniques et la réduction des émissions qui causent le changement climatique.

Selon l'USAID, la résolution de problèmes environnementaux complexes est un processus à long terme qui nécessite une coopération étroite et une action conjointe des agences gouvernementales vietnamiennes, de la population, du secteur privé et des autres parties prenantes.

L'USAID souhaite promouvoir le développement durable et contribuer aux efforts du Vietnam s’orientant vers la prospérité, la qualité de vie et la stabilité nationale. -VNA