L'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viet Anh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Université des sciences appliquées de Saxion a célébré le 7 février, dans la ville d'Enschede, aux Pays-Bas, le 25e anniversaire de la coopération avec le Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viet Anh, le Dr Tran Trong Dao, recteur de l'Université Ton Duc Thang (TDTU) et de nombreuses entreprises qui sont des partenaires de Saxion, ont assisté à l'événement.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Pham Viet Anh a apprécié l'université néerlandaise des sciences appliquées ainsi que le modèle typique de Triple Helix (coopération entre l'université, le gouvernement et l'entreprise). Via cette la coopération, notamment l'échange d'enseignants et d'étudiants entre Saxion et des partenaires vietnamiens tels que l'hôpital Viet Duc, l'Université Ton Duc Thang, l'Université Tra Vinh, l'Université d'économie de Ho Chi Minh Ville, l'Université de Da Nang..., Saxion a contribué à améliorer la qualité de la formation des étudiants étrangers au Vietnam. Les activités de recherche et d'enseignement de Saxion ont soutenu la formation de nombreuses générations de talents, contribuant aux ressources humaines de haute qualité du Vietnam. TDTU est la première école au Vietnam à coopérer avec Saxion pour échanger des étudiants, des professeurs et délivrer des diplômes.

Photo : www.tdtu.edu.vn

Pour sa part, la directrice de l’Université des sciences appliquées de Saxion, Anka Mulder a souhaité développer davantage les relations de coopération avec les partenaires vietnamiens, notamment dans les domaines de la recherche appliquée tels que l'environnement, la gestion de l'eau, l'ingénierie et la technologie, l'économie circulaire, le modèle de développement économique vert et durable...

A cette occasion, TDTU et Saxion ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans l'éducation, la formation, la recherche appliquée et l'échange d'enseignants, d'étudiants et de doctorants. La Faculté de Banque-Finance de TDTU et la Faculté de Finance et d'Administration - Commerce de l'Université de Saxion ont également signé un programme de coopération en comptabilité-audit. -VNA