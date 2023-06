Signature d'un protocole d'accord entre le tribunal de la Région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine, et le tribunal populaire de la province de Quang Ninh, au Vietnam. Photo: VNA

Pékin (VNA) - La première conférence des tribunaux des provinces frontalières du Vietnam et de la Chine a eu lieu le 30 juin à Nanning, province chinoise du Guangxi.



Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la Cour populaire suprême du Vietnam, et les juges en chef des Tribunaux populaires de sept provinces limitrophes de la Chine, y ont participé.



Dans son discours, Nguyen Hoa Binh a souligné que la conférence permettrait aux participants de partager leurs expériences dans la lutte contre la criminalité et le traitement des litiges civils transfrontaliers. Elle contribuerait également à améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de l'accord d'entraide judiciaire de 1998 en matière civile et pénale entre le Vietnam et la Chine, ainsi qu’à développer la coopération entre les juridictions locales des deux pays.



Les participants ont discuté, entre autres, du renforcement de l’application des technologies de l’information dans les activités des tribunaux, de la coopération entre les tribunaux provinciaux des localités frontalières des deux pays. -VNA