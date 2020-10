L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai (à gauche), et le gouverneur du Jiangsu (Chine), Wu Zhenglong. Photo: Ambassade du Vietnam en Chine

Jiangsu (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, s'est entretenu le 12 octobre avec le gouverneur du Jiangsu (Chine), Wu Zhenglong, des meures propres à renforcer les relations entre les localités vietnamiennes et cette province chinoise.

Le diplomate vietnamien a informé son interlocuteur des réalisations majeures du Vietnam en matière de développement socio-économique et de prévention et lutte contre le COVID-19.

Se réjouissant des résultats de la coopération entre les localités vietnamiennes et le Jiangsu ces derniers temps, il a souhaité voir les deux parties renforcer leur coopération mutuellement avantageuse.

Il a demandé à l'administration du Jiangsu de continuer à offrir des conditions favorables aux ressortissants vietnamiens, ainsi qu'aux entreprises vietnamiennes.

L’ambassadeur vietnamien a également suggéré aux entreprises du Jiangsu d'importer davantage de marchandises vietnamiennes et a invité les grandes entreprises locales à investir au Vietnam, notamment dans les industries manufacturières et auxiliaires, les infrastructures, les projets agricoles appliquant des technologies avancées et respectueuses de l'environnement…

Affirmant que le Jiangsu accordait une grande importance à ses relations avec le Vietnam, le gouverneur Wu Zhenglong a souligné que sa province souhaitait travailler avec les localités vietnamiennes pour mettre en œuvre efficacement les conceptions communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays, approfondir constamment la coopération mutuellement bénéfique.

Le commerce entre le Jiangsu et le Vietnam a atteint plus de 18 milliards de dollars en 2019 et 14 milliards de dollars en huit mois 2020 (en hausse de 25,3%). Fin 2019, cette province chinoise comptait plus de 200 projets d’investissement au Vietnam, totalisant un fonds de près de 1,5 milliard de dollars. -VNA