L'ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc.

Hanoi (VNA) - Le Vietnam et l’État américain de l’Alaska disposent d’un potentiel de coopération considérable dans des domaines tels que l’énergie propre, le gaz naturel liquéfié (GNL), la transformation des produits aquatiques, les transports aérien et maritime, le tourisme, l’éducation et la formation....

La semaine dernière, l'ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, a effectué une visite officielle en Alaska. C'est la première fois qu'un ambassadeur du Vietnam aux États-Unis se rend dans cet Etat.

Au cours de sa visite, l’ambassadeur Ha Kim Ngoc a rencontré le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, le sénateur Dan Sullivan, le sénateur Roger Wicker, un responsable du bureau du sénatrice Lisa Murkowski et le sénateur du Congrès de l'Alaska Elvi Gray Jackson. Il a également travaillé avec des organismes de développement économique et de gestion des ressources de l’Etat, ainsi que des sociétés d'énergie et de produits aquatiques, telles que Exxon Mobile, le groupe de développement du gaz de l'Alaska, la société des produits aquatiques Cooper, l’association des transformateurs des produits aquatiques de l'Alaska ; et des dirigeants de l’administration, du congrès et de grandes entreprises de l’Etat assistant à l’évènement Kenai River Classic pour préserver les stocks de poisson en Alaska.

Lors des séances de travail, l'ambassadeur Ha Kim Ngoc a souligné que le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis continue de se développer fortement dans de nombreux domaines et que la coopération entre le Vietnam et les États américains est un domaine de coopération important dans les relations bilatérales. L’ambassadeur Ha Kim Ngoc a affirmé que le choix de l’Alaska parmi les États prioritaires à visiter témoigne de la prise en considération et de l’appréciation du Vietnam en général et de l’ambassade en particulier pour le potentiel et les atouts de l’Alaska dans les relations américano-vietnamiennes.

À cette occasion, par l'intermédiaire de l’administration et du congrès de l'État de l'Alaska, l'ambassadeur a adressé ses sincères remerciements à l'ancien sénateur Frank Murkowski, qui, avec plusieurs autres sénateurs américains, a fait des efforts dans la normalisation et le développement des relations bilatérales. Dans le même temps, il a exprimé le souhait que les sentiments du sénateur Frank Murkowski à l'égard du Vietnam et des relations entre les deux pays continuent de transmettre pour les générations suivantes, notamment la sénatrice Lisa Murkowski, sa fille.

Le gouverneur Mike Dunleavy, le sénateur Dan Sullivan, les dirigeants de l’administration et du Congrès de l'État ainsi que les entreprises de l'Alaska ont tous convenu que le potentiel de coopération entre l'Alaska et le Vietnam était très important dans des domaines tels que l'énergie propre, GNL, la transformation des produits aquatiques, les transports aérien et maritime, le tourisme, l’éducation et la formation; en augmentant les échanges de délégations d'entreprises et les échanges entre les peuples.

Au cours de sa visite, l'ambassade a soutenu la mise en place de plans de coopération spécifiques entre les entreprises de transformation des produits aquatiques des deux pays et a invité les dirigeants de l'État de l'Alaska à se rendre prochainement au Vietnam pour continuer à échanger des mesures afin de promouvoir la coopération bilatérale.

À propos de la demande de l'ambassadeur Ha Kim Ngoc souhaitant que l'État de l'Alaska crée les conditions permettant à la communauté vietnamienne d'environ 700 à 800 personnes vivant et travaillant en Alaska de contribuer au développement de cet État et aux relations entre les deux pays, les représentants de l’administration et du congrès de l'État de l'Alaska apprécient la contribution de la communauté vietnamienne en Alaska et ont affirmé qu'ils continueraient de les aider.

Lors de l’entretien avec le sénateur Dan Sullivan, les deux parties ont également discuté de l'évolution de la situation en mer Orientale. Le sénateur Dan Sullivan a affirmé s'être toujours fermement opposé aux actes portant atteinte à la souveraineté des États côtiers et au droit international.

L’ambassadeur Ha Kim Ngoc a également rencontré le sénateur Roger Wicker, président du Comité du commerce, des sciences et des transports du Sénat. Le sénateur Wicker a affirmé qu'il continuait d'appuyer le développement des relations étroites entre les États-Unis et le Vietnam et se rendra bientôt au Vietnam. -VNA