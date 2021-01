Des délégués lors de la cérémonie organisée le 26 janvier au soir par le consulat général d’Inde pour célébrer le 72e anniversaire du Jour de la République de son pays (26 janvier 1950-26 janvier 2021). Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville espère continuer à être un partenaire important de l'Inde dans les domaines de l'économie, du commerce, de la santé, des technologies de l'information, des énergies propres ...

Telle est l'affirmation de Phan Thi Thang, vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors d’une cérémonie organisée le 26 janvier au soir par le consulat général d’Inde pour célébrer le 72e anniversaire du Jour de la République de son pays (26 janvier 1950-26 janvier 2021).

Phan Thi Thang, vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Au nom des dirigeants de la mégapole du Sud, Phan Thi Thang a souligné que les relations traditionnelles entre le Vietnam et l'Inde avaient été préservées et entretenues par des générations de dirigeants et les peuples des deux pays, et qu’elles avaient abouti à de nombreux résultats dans divers domaines.

La dirigeante de Ho Chi Minh-Ville a rappelé l’entretien en ligne entre les Premiers ministres vietnamien et indien en décembre 2020, ainsi que l’adoption de la "Déclaration d'une vision partagée entre le Vietnam et l'Inde sur la paix, la prospérité et le peuple". Selon elle, cette Déclaration montre la détermination à surmonter les défis causés par le COVID-19, à continuer à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde dans tous les domaines.

Selon Phan Thi Thang, l'Inde compte actuellement 161 projets à Ho Chi Minh-Ville, avec un capital total de plus de 74 millions de dollars, se classant au 25e rang parmi les 110 pays et territoires investissant dans la mégapole du Sud. En 2020, le commerce entre Ho Chi Minh-Ville et l'Inde a atteint près de 1,5 milliard de dollars.

Les activités d'échange et de coopération économiques, culturels et dans l’éducation sont organisées régulièrement, a-t-elle indiqué, ajoutant que le consulat général d'Inde avait proposé une formation professionnelle à l’intention de médecins à Ho Chi Minh-Ville.

En 2021, Hô Chi Minh-Ville et New Delhi organiseront des cérémonies pour placer des statues de Mahatma Gandhi et du Président Ho Chi Minh, contribuant à promouvoir l'amitié et à renforcer la riche relation entre les deux localités et les deux pays, a-t-elle annoncé.



De son côté, Madan Mohan Sethi, consul général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que l'Inde et le Vietnam entretenaient une longue relation historique.

Madan Mohan Sethi, consul général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Le Vietnam est un pilier clé de la politique indienne « Act East » (Agir vers l’Est) et est un partenaire important de la Vision de l’Inde sur l’Indo-Pacifique, a-t-il souligné, constatant que les deux pays partageaient des points de vue similaires sur de nombreuses questions internationales.

Madan Mohan Sethi a souligné que, afin de contribuer à l'engagement à faire des efforts pour porter rapidement le commerce bilatéral entre les deux pays à 15 milliards de dollars, ces derniers temps, malgré l'épidémie de COVID-19, le consulat général d’Inde à Ho Chi Minh-Ville s'était efforcé d'organiser de nombreux séminaires par visioconférence sur le commerce et l'investissement dans différents domaines. Le diplomate a ensuite affirmé sa volonté de contribuer à renforcer les liens entre Ho Chi Minh-Ville et les localités indiennes, et plus généralement, ceux entre les deux pays.

Dans les temps à venir, l'Inde poursuivra ses efforts pour nouer des liens entre les exportateurs vietnamiens et les importateurs indiens, entre les localités vietnamiennes et les Etats indiens, promouvoir les échanges multiformes bilatéraux, a-t-il déclaré.

Des délégués allument des bougies pour inaugurer la cérémonie. Photo : VNA



La cérémonie tenue mardi soir a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le vénérable Thich Thien Tam, vice-président du Conseil d’administration du Comité central de l'Église bouddhique du Vietnam, de représentants des Comités populaires des provinces de Binh Phuoc et Ben Tre, de dirigeants de l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, de Dong Thap, de Ben Tre et de Binh Phuoc, ainsi que d’entreprises, représentants de la communauté indienne qui travaillent et vivent à Ho Chi Minh-Ville. -VNA