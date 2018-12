Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan (droite) et le prince Andrew Albert Christian Edward, duc d'York. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan a reçu lundi le prince Andrew Albert Christian Edward, duc d'York, en visite de travail à Ho Chi Minh-Ville.

Selon Nguyen Thien Nhan, cette visite se déroule juste au moment où le Vietnam et le Royaume-Uni célèbrent le 45e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, contribuant au développement des relations bilatérales, notamment dans l'économie, la diplomatie, l'éducation et la formation.

Il a félicité Andrew pour avoir reçu l'Ordre d'amitié du Vietnam et lui a proposé à contribuer davantage au développement des relations entre les deux pays.



Nguyen Thien Nhan a également souhaité que le Royaume-Uni partage son expérience et encourage les entreprises locales à investir dans la mégapole du Sud.



Pour sa part, Andrew Albert Christian Edward a affirmé que sa visite au Vietnam visait à renforcer les liens et à élargir la coopération dans plusieurs domaines entre les deux pays.



Selon lui, l'an 2018 marque une étape importante dans les relations bilatérales, offrant aux deux pays de nombreuses possibilités pour élaborer des programmes de coopération concrets, notamment en matière d'économie et d'investissement.

Actuellement, le Royaume-Uni est l'un des principaux partenaires commerciaux et d'investissement de Ho Chi Minh-Ville. En janvier et juillet, les échanges bilatéraux ont atteint 476 millions de dollars. Le pays européen possède 146 projets d'investissement dans cette ville, cumulant un fonds total de 556 millions de dollars. -VNA