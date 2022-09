Photo d'illustration: Internet



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a signé le 14 septembre une décision approuvant le Projet de communication sur les droits de l'homme au Vietnam durant la période 2023 - 2028.



Le projet sera mis en œuvre dans toutes les 63 provinces et grandes villes du pays. A l’étranger, il ciblera certaines zones où vivent de nombreux Vietnamiens, certaines zones prioritaires pour développer des relations du Parti et de l’Etat, et celles où se situent les organisations internationales des droits de l’homme telles que New York (Etats-Unis), Genève (Suisse), Bangkok (Thaïlande)...



L'objectif du projet est de créer un changement dans la compréhension de l'ensemble de la société sur les droits de l'homme. Il vise également à fournir des informations aux gens dans le pays, Vietnamiens à l'étranger et amis internationaux pour qu'ils comprennent clairement les points de vue, les politiques, les efforts et les résultats obtenus dans la protection et la promotion des droits de l'homme au Vietnam…



L'un des objectifs spécifique est que d'ici 2028, 100% des agences administratives de l'État fournissent régulièrement des informations à la presse sur les droits de l'homme, que 100% du personnel travaillant sur les droits de l'homme ait accès aux informations sur la situation des droits de l’homme au Vietnam et soit formé aux connaissances et compétences de communication sur cette question.



En outre, le projet envisage d’organiser une série d'expositions de photos et de documents d'archives sur les droits de l'homme au Vietnam en vietnamien et en langues étrangères dans les 63 provinces et grandes villes du pays, ainsi qu’à l'étranger. Il prévoit également de rédiger, publier ou republier un millier de livres sur les droits de l’homme. De plus, 100% des sources de données et des produits de communication du projet seront numérisés, partagés et diffusés dans le cyberespace…

Soins de santé aux personnes âgées. Photo: VNA



Le projet diffusera largement le droit international sur les droits de l’homme, les préconisations du Parti, les politiques et lois de l’Etat sur ce sujet, les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de garantie des droits de l’homme dans différents domaines, notamment en matière de réduction de la pauvreté, d’amélioration des conditions de vie de la population, en particulier des personnes vulnérables…-VNA