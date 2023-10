Des touristes à la réserve naturelle de Ta Dung, province de Dak Nông. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Après le COVID-19, les visiteurs ont tendance à être intéressés par les stations balnéaires dotées d'espaces calmes et verts, proches de la nature, pour se détendre et régénérer leur énergie.



Cette réalité exige à l' « industrie sans fumée » du Vietnam d’avoir des stratégies et des solutions pour développer le tourisme vert, répondant aux besoins touristiques après la pandémie.



Le Vietnam a un littoral de 3.260 km, avec des plages propices au tourisme. On constate que les ressources touristiques naturelles, culturelles et humaines du Vietnam sont très riches et diversifiées, ce qui constitue une condition favorable au développement du tourisme vert. D’un autre côté, le Vietnam est un pays fortement touché par le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer. Le développement du tourisme vert est donc indispensable pour contribuer au développement d’une économie verte durable.



Selon une étude de l’Institut de recherche sur le développement touristique de l’Autorité nationale du tourisme, 76% des touristes internationaux sont prêts à réduire les déchets durant leurs vacances ; 62% prêts à consommer des produits locaux ; 45% prêts à utiliser des transports ayant peu d'impacts sur l'environnement…



Selon un sondage de Booking.com, 88% des voyageurs vietnamiens souhaitent voyager de manière plus durable.



Le Premier ministre a approuvé début 2020 la Stratégie nationale de développement du tourisme d’ici 2030, fixant des orientations précises de développement vers une croissance verte, soucieuse de l’environnement et responsable envers la société. La transformation numérique dans le secteur est également une priorité pour le développement durable.



De nombreuses villes et provinces du pays agissent activement pour promouvoir le développement touristique vers la croissance verte.

En septembre 2023, Hoi An a officiellement lancé le modèle « Hôtel sans déchets plastiques ». Photo: nhandan.vn

Située dans la province de Quang Nam (Centre), Hôi An est la première ville vietnamienne à avoir banni les sacs en plastique et organisé le tri des ordures à la source. En septembre 2023, elle a officiellement lancé le modèle « Hôtel sans déchets plastiques ».



Cette ville s'efforce de réduire ses déchets plastiques de 13 à 15% chaque année, dans le but de ne plus générer de déchets plastiques à usage unique d'ici 2025.



Le district insulaire de Cô Tô, province de Quang Ninh (Nord), attire également de nombreux touristes nationaux et étrangers.



Récemment, Cô Tô s’est efforcé de sensibiliser les particuliers, les entreprises et les touristes à la protection de l’environnement en limitant l’utilisation des sacs en plastique. En plus d’interdire aux visiteurs d’apporter des bouteilles et des sacs en plastique sur son sol à partir du 1er septembre, le district exhorte les habitants à lutter contre les déchets plastiques avec des actions concrètes. Ils sont appelés à trier les déchets à la source.



Le développement du tourisme vert par les localités et les entreprises du secteur contribue à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050. -VNA