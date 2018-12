Hanoï (VNA) - Suite aux succès des Slam poésie 2017 et 2018, l’Institut francophone international (IFI) et l’ambassade de France au Vietnam organiseront le Slam poésie 2019. La finale de cette 3e édition est prévue le 17 janvier 2019 à L’Espace - Institut français de Hanoï, au 24, rue Tràng Tiên.La participation au concours Slam poésie est gratuite et ouverte à toutes les personnes de nationalité vietnamienne. Elle implique l’acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. Son non-respect entraînera l’annulation de cette participation.Pour y participer, les candidats doivent composer six poèmes en français ou en vietnamien, être capables de les déclamer sur scène devant un public lors de la finale. La présentation orale sur scène ne doit pas dépasser trois minutes. Attention: les poètes sélectionnés pour la présentation finale doivent avoir une traduction française si leurs poèmes sont en vietnamien. Les instruments musicaux ou les équipements auxiliaires ne sont pas autorisés pour la représentation sur scène.Chaque participant doit bien être l’auteur du texte, un poète-performeur amateur, ne pas avoir eu recours à l’aide d’un professionnel, ne pas usurper l’identité d’une personne. L’ensemble des éléments constitutifs de sa prestation résulte exclusivement de la production personnelle du participant.Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile (adresse postale ou/et Internet). Toutes les informations, telles que le nom, le prénom, l’âge, l’adresse, s’avérant fausses entraîneront la nullité de la participation au concours.

Le concours Slam poésie est organisé pour la 3e fois. Photo: CVN/VNA



Du 5 novembre au 30 décembre 2018, les organisateurs reçoivent des poèmes par email ou par courrier. Du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019, ils sélectionneront les meilleurs poètes. Du 4 au 7 janvier 2019, dix poètes qualifiés pour la finale seront retenus. Les critères de sélection portent sur l’originalité et les émotions dégagées par le texte, la qualité de l’écriture et la prononciation de la langue française. Les poèmes en français seront privilégiés.Lors de la finale prévue le 17 janvier, trois parties sont prévues. Durant la première, les candidats finalistes présenteront leurs poèmes et le jury sélectionnera les cinq meilleurs. Pour la deuxième, ces cinq candidats continueront de présenter leurs œuvres et les trois meilleurs seront qualifiés pour la 3e partie qui verra le vainqueur émerger.Le gagnant du concours représentera le Vietnam à l’occasion de la Coupe du monde de Slam 2019 à Paris (France). Il bénéficiera d’un billet d’avion aller-retour et se verra offrir les frais d’hébergement sur place. Les 2e et 3e prix, financés par l’IFI, gagneront respectivement 2 millions et 1 million de dôngs. -CVN/VNA