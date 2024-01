Une performance lors de la célébration du Têt traditionnel du Vietnam aux États-Unis. (Photo : VNA)

Hanoï, 23 janvier (VNA) – Les ambassades du Vietnam aux États-Unis et au Japon ont organisé des rencontres pour célébrer la Têt traditionnel du Nouvel An lunaire.L'événement qui s'est tenu le 19 janvier au soir à Washington D.C a vu la participation de plus de 600 invités, dont des amis vietnamiens et américains d'outre-mer.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur vietnamien aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a passé en revue les réalisations exceptionnelles du développement socio-économique du Vietnam et des relations Vietnam-États-Unis en 2023.L'ambassadeur a salué les contributions de la communauté vietnamienne aux réalisations du pays et a souhaité que la communauté continue de croître, renforçant sa solidarité et servant de pont qui a contribué à renforcer les relations Vietnam-États-Unis.Lors d'un événement similaire organisé par l'ambassade du Vietnam au Japon le 21 janvier au soir à Tokyo, l'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu a adressé ses condoléances à tous les Japonais et à la communauté vietnamienne touchés par le tremblement de terre survenu dans la préfecture d'Ishikawa.Il a souligné que grâce au consensus et aux efforts conjoints de l'ensemble de la nation, notamment des Vietnamiens d'outre-mer, le Vietnam a réalisé de grandes réalisations en 2023 malgré de nombreuses difficultés et défis.Concernant les relations Vietnam-Japon, l'année 2023 revêt une importance particulière pour les deux pays, et ils ont organisé conjointement plus de 500 activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, a déclaré le diplomate. En particulier, à l'occasion de la visite officielle au Japon du président Vo Van Thuong en novembre 2023, le Vietnam et le Japon ont élevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde – le plus haut niveau des relations extérieures du Vietnam.Il a déclaré que les Vietnamiens d'outre-mer au Japon avaient apporté des contributions actives et efficaces aux grands progrès des relations entre les deux pays.Actuellement, plus de 520.000 Vietnamiens vivent, travaillent et étudient au Japon, ce qui fait de la communauté vietnamienne la deuxième plus grande communauté étrangère au Japon. - VNA