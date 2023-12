Lors de la rencontre. Photo : VNA

Binh Duong, 12 décembre (VNA) – Un dialogue avec des entreprises singapouriennes et « Rencontre Singapore 2023 » a eu lieu le 11 décembre dans la province méridionale de Binh Duong.L'événement était coprésidé par le président du Comité populaire provincial Vo Van Minh et le consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville Roy Kho.Jusqu'à présent cette année, Binh Duong a attiré un total de 1,47 milliard de dollars d'investissements directs étrangers. À ce jour, il a enregistré 4.211 projets provenant de 65 pays et territoires, avec un capital d'investissement total de 40,3 milliards de dollars. Singapour se classe au cinquième rang en termes de nombre de projets, avec 294 projets d'une valeur total de 5,4 milliards de dollars.Le directeur du Service provincial du Plan et de l'Investissement, Pham Trong Nhan, a informé les entreprises des incitations fiscales et des opportunités d'investissement dans la localité.Des représentants des Services et agences ont répondu aux questions concernant l'énergie solaire, la délivrance des permis de travail, la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres sujets.Le président du Comité populaire de Binh Duong, Vo Van Minh s'est engagé à déployer des efforts pour améliorer l'environnement des affaires et créer des conditions favorables et transparentes dans le but de simplifier au maximum les procédures administratives.La province donne la priorité aux infrastructures, notamment dans les domaines des transports, de l'électricité, de l'eau et du traitement de l'environnement, pour faciliter le développement durable, a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités locales se tiennent toujours aux côtés des investisseurs étrangers.A l'occasion, il a remercié les investisseurs étrangers pour avoir accompagné la province au cours des dernières 26 années de développement.- VNA