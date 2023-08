Le capitaine Vu Van Nam. Photo : tuoitre.vn

Hanoï (VNA) – Une rencontre avec des donneurs de sang volontaires exemplaires du pays a eu lieu récemment à Hanoï.



Ces donneurs de sang sont issus de différentes catégories socio-professionnelles : femmes de ménage, travailleurs indépendants, enseignants, militaires, policiers, étudiants, médecins, fonctionnaires… des quatre coins du pays, mais qui ont tous un point commun : ils sont prêts à donner leur sang pour sauver des vies.

Rencontres avec quelques-uns d'entre eux



La première personne c’est Tran Minh Men - 52 ans, chef de l'équipe de la banque de sang de la commune de Nghi Duc, district de Tanh Linh, province de Binh Thuan (Centre), qui a donné 102e fois son sang à Hanoï et qui vient d’assister à la cérémonie honorant 100 donneurs de sang volontaires exemplaires du pays, tenue le 29 juillet.





Tran Minh Men (gauche) et Le Duc Lau Photo : tuoitre.vn

Rappelant la première fois qu'il a fait un don de sang il y a plus de 22 ans, cette homme a raconté : "Ce jour-là, dans ma commune, il y a eu un accident traumatique cérébral très grave et le blessé est décédé. C'est depuis cet événement que je décide de faire cet acte de générosité de manière régulière pour pouvoir sauver la vie de gens confrontés à de telles urgences".



Ces 22 dernières années, M. Men a non seulement été un donneur de sang volontaire régulier, mais il est aussi toujours prêt à donner son sang en cas d'urgence lorsqu'un hôpital lui téléphone. Il a aussi mobilisé plus de 3.000 personnes à faire de même, a-t-il raconté.



L'équipe de la banque de sang de M. Men est composée de 80 personnes de tous les groupes sanguins. Ils donnent du sang aux victimes d'accidents de la circulation, aux femmes enceintes en urgence, aux dialysés..., peu importe les conditions météorologiques.



Pour M. Men, sa plus grande joie c’est que les patients sont en bonne santé et reprennent une vie normale.



La femme de ménage Ho Kim Phuong, venue de Ho Chi Minh-Ville est la déléguée ayant le plus grand nombre de dons de sang parmi les 100 donneurs de sang volontaires exemplaires, avec 78 fois.

Parlant du parcours de près de trois décennies engagées au don de sang et étant le témoin de nombreuses situations difficiles et désespérées, elle a révélé qu'elle continuerait à le faire jusqu'à ce que sa santé ne le lui permette plus.



Sa famille compte 4 personnes et toutes sont impliquées dans cet acte de générosité avec le nombre total de dons de sang supérieur à 250 fois : son mari, 72 fois, sa fille, 52 fois, son fils, 48 fois, a-t-elle partagé.



Quant à Le Duc Lau, vice-président du club de don de sang de Pleiku, province de Gia Lai, dans le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), avec 40 dons de sang, il s’engage à cet acte depuis 1995, alors qu'il était jeune soldat. Il est fier que 3 des 5 membres de sa famille soient impliqués dans le don de sang volontaire.



Enfin, il faut citer le capitaine Vu Van Nam, policier du chef-lieu de Hong Linh, province de Ha Tinh (Centre), qui est l'un des 100 donneurs de sang exemplaires honorés cette année. Âgé de 32 ans, ce policier a fait don de sang 40 fois.



Dans l'après-midi du 29 juillet, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré 100 donneurs de sang volontaires exemplaires du pays de l'année 2023, choisis dans le cadre d’un programme organisé à Hanoï par le Comité national de pilotage de la mobilisation pour le don de sang volontaire, en collaboration avec le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine.



C'est la 15e année que ce programme est organisé. Parmi les 100 délégués honorés cette année, le plus âgé a 61 ans, le plus jeune 22 ans. Ces personnes ont donné du sang de 19 à plus de 100 fois.- VNA