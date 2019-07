Les jeunes de Quang Binh et de Kham Muon participent à cette rencontre d’amitié. Photo: VNA

Quang Binh (VNA) – Une rencontre d’amitié entre les jeunes de la province vietnamienne de Quang Binh (Centre) et 50 jeunes de la province laotienne de Kham Muon a eu lieu du 25 au 27 juillet dans la ville de Dong Hoi, de Quang Binh.



Dans le cadre de ce programme, l’Union de la jeunesse des deux provinces ont échangé leurs expériences dans les travaux de la jeunesse et les activités de perfectionnement des compétences des enfants.



Ils ont également visité et offert des cadeaux à des familles bénéficiant des politiques publiques, et des Mères héroïnes vietnamiennes de Quang Binh, participé à une cérémonie d'offrande d'encens commémorant les héros et les martyrs au cimetière des morts pour la Patrie de Ba Doc dans le district de Bo Trach à l’occasion de la 72ème Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).



En outre, ils ont visité des sites touristiques connus de Quang Binh et participé à des échanges culturels et artistiques…



Ces activités ont contribué à renforcer les sentiments entre les jeunes et les peuples des deux pays, et leur ont permis de comprendre mieux la culture des deux pays en général et des deux provinces en particulier. -VNA