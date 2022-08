Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Van Nên remet à titre posthume le 2 août le titre de "Mère héroïne du Vietnam" aux familles de cinq mères. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont décerné à titre posthume le 2 août le titre de "Mère héroïne du Vietnam" à cinq femmes dont le mari ou les enfants se sont sacrifiés pour la cause de libération nationale, de construction et de défense de la Patrie ; et le titre de "Héros des forces armées populaires" au martyr Phan Van Hân (alias Hai Sang) décédé lors de l'offensive du Têt du Singe en 1968.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Van Nên, a souligné la tradition selon laquelle "quand on boit de l'eau, on pense à la source".

Il a exprimé sa reconnaissance profonde envers les Mères héroïnes du Vietnam, les héros morts pour la Patrie dont les proches ont combattu pour la grande œuvre révolutionnaire du pays.

Le Vietnam compte plus de 1.146.000 héros morts pour la Patrie, 172.000 Mères héroïnes, 800.000 soldats blessés et malades, près de 13.000 héros des forces armées populaires et de héros du travail. -VNA