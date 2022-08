Photo: VNA

Quang Binh (VNA) – Le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et le Comité national de la jeunesse du Vietnam ont organisé le 26 août dans la province de Quang Binh (Centre) une cérémonie pour remettre le Prix des jeunes volontaires de l'ASEAN élargi 2022.

Cet événement s’inscrivait dans le cadre du Forum des jeunes volontaires de l'ASEAN élargi et du Prix des jeunes volontaires de l'ASEAN élargi 2022 qui ont eu lieu du 23 au 27 août.

Le Prix des jeunes volontaires de l'ASEAN élargi 2022 vise à honorer et encourager des exemples typiques qui ont apporté des contributions exceptionnelles au travail bénévole pour la communauté des régions ASEAN et ASEAN+ ; contribuant activement au développement durable de la région ASEAN + pendant la période 2016-2021. Chaque pays membres du bloc a désigné un maximum d’un individu et d’une organisation pour recevoir le prix.

En 2022, le comité d'organisation a décidé de récompenser 10 personnes et 11 organisations. Outre les 10 pays membres de l'ASEAN, des prix sont également décernés à des individus et organisations du Japon et de Chine.-VNA