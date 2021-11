Tokyo (VNA) – L’ambassadeur vietnamien au Japon Vu Hong Nam a remis un certificat de mérite du ministre des Affaires étrangères à un collectionneur d'art japonais Toyokichi Itoh et son épouse pour leurs "contributions positives à la promotion des échanges culturels entre les deux pays".

L’ambassadeur vietnamien au Japon Vu Hong Nam (droite) remet un certificat de mérite du ministre des Affaires étrangères à un collectionneur d'art japonais Toyokichi Itoh. Photo : VNA

M. Toyokichi Itoh est né en 1941, dans le quartier d'Asakusa, à Tokyo, au Japon. Fin 1986, il est venu au Vietnam et a été très impressionné lorsqu'il a admiré les peintures exposées dans les musées de Hanoï. Depuis lors, il a l'intention de collectionner des peintures d'artistes vietnamiens. Après de nombreux séjours au Vietnam, la collection a été progressivement complétée et baptisée « Houei » (La prospérité) dans l'espoir « d'ouvrir une nouvelle ère de développement prospère ». Depuis 2005, le collectionneur Toyokichi Itoh a organisé de nombreuses expositions dans des musées à l'intérieur et à l'extérieur du Japon pour présenter ces œuvres aux gens du monde entier.

Selon l'ambassade du Vietnam au Japon, la collection de peintures de Toyokichi Itoh est un bien d'une grande valeur culturelle et matérielle.

En 2020, Toyokichi Itoh a contacté l'ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hong Nam pour proposer à la ville de Da Nang une collection de 238 œuvres de peintres vietnamiens célèbres. Ce sont les œuvres de peintres célèbres des beaux-arts vietnamiens, y compris des artistes de la génération des peintres diplômés de l'école des beaux-arts d'Indochine tels que Nguyen Gia Tri, Tran Van Can, Tu Duyen, To Lien, Duong Bich Lien, Nguyen Tien Chung, Linh Chi, Tran Dinh Tho, Tran Dong Luong, Nguyen Si Ngoc et Duong Huong Minh.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, l'ambassadeur Vu Hong Nam a remercié Toyokichi Itoh et sa famille pour avoir présenté une précieuse collection de peintures au Vietnam. L'ambassadeur a indiqué que les peintures de la collection seront sélectionnées par le musée des beaux-arts de Da Nang à tour de rôle pour être exposées et présentées au public afin que les jeunes des deux pays puissent mieux comprendre les contributions de Toyokichi Itoh et de sa famille à la relation des deux pays.

S'exprimant lors de la réception du certificat de mérite, Toyokichi Itoh a déclaré : « Il y a 36 ans, j'ai commencé à collectionner des peintures d'artistes vietnamiens. J'ai toujours voulu ramener ces œuvres au Vietnam afin que les Vietnamiens puissent admirer les œuvres d'artistes vietnamiens. Je suis très touché que les œuvres soient retournées là où elles devraient être ».

Toyokichi Itoh a également déclaré qu'il possède toujours 100 œuvres d'art d'artistes vietnamiens et envisage de donner ces œuvres au Vietnam.

Pendant ce temps, Mme Aya Akamatsu, la fille du collectionneur Itoh, a remercié l'ambassadeur Vu Hong Nam d'avoir aidé à réaliser le rêve de ses parents, et a exprimé son espoir que Da Nang devienne un centre d'échange culturel entre le Vietnam et le Japon.-VNA