Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a remis, dimanche à Hanoï, les prix pour l’environnement de 2021 et récompensé les meilleurs produits journalistiques traitant du thème des ressources naturelles et de l’environnement entre 2020 et 2022.



20 organisations, 10 particuliers et 3 communautés ont obtenu un prix pour l’environnement pour leurs contributions exceptionnelles à la protection environnementale.



Le prix journalistique a été attribué à un collectif et aux auteurs de 34 reportages et séries d’articles.-VOV/VNA