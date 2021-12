Hanoï (VNA) - Dépassant plus de 600 candidats, trois oeuvres que sont «A la dérive», «La maladie de la Terre», «Pour les bienfaits de dix ans, il faut planter les arbres, pour les bienfaits de cent ans, il faut cultiver les hommes», ont remporté le Grand Prix du concours de peintures sur l’environnement lancé par l'ambassade de Hongrie au Vietnam.

Le comité d’organisation a reçu plus de 600 œuvres d'élèves de 6e à la terminale. Photo: CPV



Récemment, cette ambassade a organisé la remise virtuelle des prix du concours de dessins sur l’environnement sur le thème «Your Planet - Heroes of the Future».



Du 9 octobre au 5 novembre, le comité d’organisation a reçu plus de 600 œuvres d'élèves de 6e à la terminale.



Le premier prix a été décerné à huit œuvres. Plusieurs œuvres ont reçu les 2e et 3e prix.



Les peintures lauréates couvrent de nombreux sujets tels que déchets plastiques, pollution marine, biens de consommation provenant d'animaux sauvages, incendies de forêt, etc. Certaines représentent également un scénario où la pollution s'étend au-delà de la Terre et/ou la Terre est recouverte par la fumée des usines industrielles.



S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, Áron Balázs - deuxième conseiller du Département de la culture, de l'éducation et de la presse de l’ambassade de Hongrie au Vietnam - a exprimé sa profonde gratitude aux enseignants et aux élèves pour leurs contributions au succès de ce concours.



«Notre ambassade continuera d'élargir la taille du concours pour attirer davantage d'élèves vietnamiens», a t-il conclu.-CPV/VNA



Quelques peintures lauréates: