Photo: VNA



Hanoï, 5 janvier (VNA) - La remise des prix du Festival national de films sur la sécurité routière 2019 a eu lieu samedi 4 janvier à Hanoï.



L’événement était organisé par le Comité national de la sécurité de la circulation, le ministère de la Sécurité publique et Toyota Vietnam.

Déclenché il y a plus de quatre mois, le festical a attiré plus de 200 oeuvres dans trois catégories: reportages, films éducatifs et courts clips vidéos. Le comité organisateur a remis deux premiers prix pour la catégorie Reportages et un premier prix pour la catégorie courts clips vidéos.

Khuât Viêt Hùng, vice-président du Comité national de la sécurité de la circulation, a déclaré: “Le thème du festival a tout dit: Quand on boit, on ne conduit pas. Que chacun soit conscient qu’il faut maintenir la sécurité pour soi-même, mais aussi pour les autres”. -VOV/VNA