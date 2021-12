Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Plusieurs œuvres exceptionnelles du Concours national de photographie sur la mer et les îles de la Patrie 2021 ont été honorées lundi soir 20 décembre lors de la cérémonie de remise des prix à Hanoi.

L'édition de cette année, sous le thème "La Patrie sur les rivages", a attiré la participation de plus de 1.200 amateurs de cet art de 59 villes et provinces, avec environ 6.000 photos, dont le comité d'organisation a sélectionné plus de 120 œuvres finalistes.

L’événement a été honoré par la présence du vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh et le chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Trong Nghia.

Le Concours a été tenu sous les auspices de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du CC du PCV, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam et l'Association des artistes photographes vietnamiens.

Photo: VNA

Nguyen Trong Nghia a souligné que le concours photographique contribue à enrichir la fierté nationale, le patriotisme et la responsabilité pour l'indépendance et la souveraineté territoriale de la Patrie.

Selon le comité d'organisation, dans le contexte où les évolotions compliquées de la pandémie de COVID-19 ont conduit à la mise en œuvre de la distanciation sociale dans de nombreuses localités du pays, les photographes ont surmonté de nombreuses difficultés pour composer d'excellentes œuvres d'art, en l'honneur de la beauté de la mer et les îles de la nation.

A cette occasion, a également eu lieu une exposition des œuvres lauréates du concours.- VNA