Hanoi, 8 novembre (VNA) - La cérémonie de remise des prix du Concours "Jeunes Reporters Francophones - Vietnam 2019" est organisée vendredi 8 novembre au siège du journal Le Courrier du Vietnam, au 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï.

Lê Quôc Minh, directeur général adjoint de l'Agence Vietnamienne d'Information, remet le premier prix du Concours "Jeunes Reporters Francophones - Vietnam 2019".

Le premier prix qui se compose d’un ordinateur portable et d’un abonnement d’un an au Courrier du Vietnam et des cadeaux de souvenirs et les certificats du comité d’organisation est décerné au groupe d'auteurs Vu Lê Minh Anh et Lê Huynh Kiêu Nga de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville avec l’article Réseaux sociaux, ennemis des femmes ?

Le deuxième prix, d’une tablette et d’un abonnement de six mois au Courrier du Vietnam et des cadeaux de souvenirs et les certificats, au groupe de deux candidates : Vu Hà Trang – Doàn Trà My de Hanoï. Le troisième prix, d’un appareil photo numérique et d’un abonnement gratuit de six mois au Courrier du Vietnam, à Nguyên Duc Quy.



Le Comité d’organisation a également remis trois Prix d’Encouragement, un Prix du Public, un Prix du Candidat impressionnant, un Prix du Candidat dynamique et un Prix de l’Étudiant talentueux. Outre les lauréats de ces dix prix, les autres candidats reçoivent des cadeaux du Comité d’organisation.



La cérémonie de remise des prix est honorée de la présence des dirigeants et représentants de la VNA, du Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique de l’OIF, de l’Assemblée nationale, du ministère des Affaires étrangères (AE), de celui de l’Information et de la Communication, du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam, des représentants des universités participant à ce concours et des candidats, bien évidemment.



"Ce concours renforce les relations dans la communauté francophone au Vietnam"



"Je voudrais tout adresser mes félicitations pour le succès du Concours "Jeunes Reporters Francophones - Vietnam 2019" lancé conjointement par le Courrier du Vietnam et le Bureau régional de l’Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie - le BRAP. Ce concours, 4e édition, montre encore une fois la bonne direction prise par le Courrier du Vietnam, qui offre aux jeunes francophones au Vietnam une occasion d’exprimer en français leurs émotions, leurs visions sur l’homme et le pays vietnamien" a affirmé Lê Quôc Minh, directeur général adjoint de l'Agence Vietnamienne d'Information, lors de la cérémonie de remise des prix.



"De plus, il contribue de renforcer les relations dans la communauté francophone au Vietnam et de faire connaître le dynamisme des acteurs francophones, ainsi que le rôle crucial du Courrier du Vietnam et du BRAP" a-t-il ajouté.



Concernant le résultat de cette quatrième édition du concours “Jeunes Reporters Francophones - Vietnam 2019”, la directrice a.i.-représentante régionale du BRAP et co-présidente du Comité d’organisation du concours, Trân Thi Mai Yên, estime que "la 4e édition du concours Jeunes Reporters Francophones - Vietnam 2019 confirme une fois de plus l’existence de talents francophones, la passion des jeunes dans la manipulation des mots et des expressions en français pour parler de leur pays, de leur empathie et de leur volonté dans la protection de l’environnement".



Aux dires des membres du jury, la 4e édition du concours a permis de récolter un florilège de textes dont la qualité mérite d’être publiée. Par rapport à l’an dernier, la qualité moyenne des dossiers des candidats a sensiblement progressé. Les thématiques abordées sont bien variées, les questions environnementale et écologique étant dominantes notamment chez les 20 finalistes, a remarqué le jury.

Nguyên Thu Hà, Rédactrice en chef du Courrier du Vietnam et Co-Présidente du Comité d’organisation du concours, prend la parole lors de la cérémonie de remise des prix.



Selon Nguyên Thu Hà, rédactrice en chef du Courrier du Vietnam et co-présidente du Comité d’organisation du concours, "le résultat de cette quatrième édition correspond aux objectifs fixés, c’est-à-dire encourager l’enseignement du et en français au Vietnam, renforcer la diffusion des informations à l’étranger, présenter la beauté naturelle du pays, ses habitants et sa culture à la communauté des 88 États et gouvernements membres et observateurs de l’OIF, ainsi que créer un terrain de jeu destiné exclusivement aux jeunes vietnamiens et étrangers francophones".



Avec pour thème "Le pouvoir des mots", le Concours "Jeunes Reporters Francophones - Vietnam 2019" a pour but d’encourager les jeunes francophones du Vietnam à se muer en reporter pour présenter le Vietnam dans toute sa diversité (beauté de la nature, société, culture, tourisme, économie, etc.) tout en valorisant le thème du concours et en montrant la vitalité de la langue française dans son expression et son vocabulaire, à travers leurs talents rédactionnels et d’illustration.



C’est la quatrième fois que Le Courrier du Vietnam - le seul journal en langue française au Vietnam, relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) - organise ce concours d’écriture journalistique. Ce dernier est sponsorisé par la VNA, le Bureau régional Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les ambassades de France, de Suisse, du Maroc, de Belgique au Vietnam, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), la Délégation Wallonie-Bruxelles à Hanoï et l’Hôpital ophtalmologique de Hanoï 2. Ce concours reçoit aussi le soutien de l’Assemblée nationale (AN), des ministères des Affaires étrangères, de l’Information et de la Communication et bien d’autres encore.



118 articles de 115 candidats

Les candidats du concours posent avec les dirigeants et représentants de la VNA, du ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE), du GADIF au Vietnam, des universités, lors de la cérémonie de remise des prix.



Après un an de lancement, le concours "Jeunes Reporters Francophones - Vietnam 2019" a attiré l’attention et la participation nombreuse de jeunes francophones des quatre coins du pays. Le Comité d’organisation a reçu 118 articles de 115 candidats. Les vingt réalisations les plus appréciées par le jury de la demi-finale ont été sélectionnées pour la finale. Elles ont été ensuite publiées dans le journal en ligne du Courrier du Vietnam pour que les lecteurs puissent élire le Prix du Public.



Sachez qu’avec la sponsorisation du BRAP, le Courrier du Vietnam a revu en détail les vingt meilleurs articles de la finale en vue de les publier dans un recueil spécial sous forme de livre de poche. Le livret est offert aux ambassades et organisations, institutions francophones, aux universités vietnamiennes et étrangères, ainsi qu’aux candidats participant du concours. - CVN/VNA