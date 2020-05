Hanoi (VNA) - Quarante-deux organisations et six personnes, lauréats du concours d’écriture sur l’exemple moral du président Hô Chi Minh, période 2018-2020, ont été honorés mercredi 13 mai à Hanoi par la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation.

Le président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation Vo Van Thuong et des responsables du Parti regardent les œuvres primées Photo: VNA

La cérémonie de remise des prix a lieu tous les deux ans pour honorer les écrivains, compositeurs, journalistes et personnes de tous horizons qui expriment leur gratitude et leurs sentiments pour le président Hô Chi Minh à travers leurs idées originales.

En l’espace de trois ans, le comité organisateur a reçu près de 6.000 bulletins de participation. Hanoi a pris la tête du nombre d'oeuvres environ 700, suivi du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam et de la province méridionale de Dông Nai.

Notamment, deux prix spéciaux ont été décernés au poète cubain Felix Pita Rodriguez. L'Agence vietnamienne d’Information a reçu un prix collectif dans le domaine du journalisme.

S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation Vo Van Thuong, a souligné que la vie et la carrière révolutionnaire du président Hô Chi Minh sont devenues une grande source d'inspiration car le concours a attiré de plus en plus de participants tant au pays qu'à l'étranger.

Il en a profité pour lancer le concours dans la période 2020-2025.-VNA