Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Vo Van Thuong a remis l' Insigne des "45 ans de membre du Parti" à Nguyen Van Nen , membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de la mégapole du Sud, lors d'une cérémonie tenue le 3 février à Hô Chi Minh-Ville.Dans son discours, Vo Van Thuong a souligné le sens des responsabilités, le dévouement, l'enthousiasme, les efforts et les contributions de Nguyen Van Nen à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il a émis le souhait que le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville continue de contribuer davantage au développement du Parti et de la mégapole du Sud.Exprimant l'honneur de recevoir l'Insigne des "45 ans de membre du Parti ", Nguyen Van Nen s'est engagé à continuer de contribuer au développement du Parti et du pays. -VNA