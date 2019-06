L’ambassadeur duVietnam Do Minh Hung et des étudiants vietnamiens en Israël. Photo: VNA



Tel Aviv (VNA) - Le Centre international de formation à l'agriculture Arava (AICAT) a organisé le 14 juin une cérémonie de remise de diplômes à ses 1.100 étudiants étrangers venus de onze pays, dont des Vietnamiens ayant suivi un cursus en agriculture.

S'adressant à la cérémonie, le premier secrétaire de l'ambassade du Vietnam en Israël, Khuat Van Quyen, a déclaré que la formation de onze mois avait permis aux étudiants vietnamiens de mieux comprendre l’agriculture de haute technologie d’Israël.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Gil Haskel, directeur de l'Agence de coopération pour le développement international (Mashav) du ministère israélien des Affaires étrangères, a déclaré qu'il avait reçu des commentaires élogieux de la part des conférenciers et propriétaires de fermes concernant les étudiants vietnamiens. Il a exprimé le souhait d’en accueillir plus ces prochaines années et de les soutenir via des projets agricoles financés par le gouvernement israélien et la Mashav.

Plus tôt, une cérémonie similaire avait eu lieu au centre agricole Ramat Negev, en présence de l’ambassadeur vietnamien Do Minh Hung qui a remercié la partie israélienne d’avoir organisé cette formation avec la participation de 320 étudiants vietnamiens.

Actuellement, quatre centres israéliens que sont AICAT Arava, Ramat Negev, Sedot Negev et Agrostudies accueillent des étudiants vietnamiens. -VNA