Hanoi (VNA) – Une collection d’œuvres de peinture et de photographie autour des marchands ambulants et leurs cris dans les rues de Hanoi pendant la période 1925-1929 est au cœur d’une exposition d'installation qui se déroule du 13 septembre au 31 octobre à l’Institut français de Hanoi (L’Espace).

Cérémonie d’ouverture de l’exposition "Les marchands ambulants et les cris de la rue à Hanoi", le 13 septembre à L’Espace. Photo : CVN

L'exposition "Les marchands ambulants et les cris de la rue à Hanoi" présente une collection de croquis, de dessins et d’aquarelles réalisée entre 1925 et 1929 par 15 étudiants de l’École supérieure des beaux-arts de l’Indochine (actuellement École supérieure des beaux-arts du Vietnam) et leur professeur Ferdinand de Fénis. Ils ont croqué avec talent le petit monde des marchands ambulants qui sillonnent les rues de la capitale dès les premières lueurs du jour pour proposer une large variété de fruits et de légumes, de friandises et de plats à consommer sur place...Ces marchands ambulants habitaient des localités proches de Hanoi. Ces dernières étaient des zones agricoles contribuant à alimenter une population citadine de plus de 100.000 habitants durant ladite période. Parallèlement aux marchands, des démarcheurs ambulants spécialisés dans la récupération rachetaient ou troquaient des objets hors d’usage et autres divers rebuts.Revivre une ambiance passée de HanoiToute l’originalité de ces œuvres est de décrire avec gourmandise les plats proposés aux coins des rues et d’avoir saisi la musicalité des accroches des marchands pour aguicher la clientèle. Leur profonde humanité qui se dégage des dessins provient également de l’impression de mouvement donnée à ces scènes de rue, parfois à peine esquissées, que ce soit le balancement élégant du corps pour maintenir en équilibre une palanche ou l’inclinaison du buste et de la tête du vendeur de glace préparant un sorbet devant des enfants impatients.