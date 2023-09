Politique Infographic Neuf éditions de la Conférence mondiale des jeunes parlementaires Placée sous le thème « Le rôle des jeunes dans la promotion de la réalisation des Objectifs de Développement durable grâce à la transformation numérique et aux innovations », la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires sera organisée du 14 au 17 septembre à Hanoï par l’Assemblée nationale vietnamienne.

Politique Infographic Vietnam-Royaume-Uni : Cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques Le Vietnam et le Royaume-Uni ont officiellement établi des relations diplomatiques le 11 septembre 1973. Au cours des 50 dernières années, ces relations n’ont cessé de se renforcer et de s’épanouir, en particulier après les avoir portées au partenariat stratégique en septembre 2010.

Politique Infographic Partenariat intégral Vietnam - Etats-Unis 28 ans après l'établissement officiel des relations diplomatiques et 10 ans depuis l'établissement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis, leur relations ont connu un développement dans tous les domaines, contribuant à la sécurité, à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Politique Infographic Partenariat stratégique Vietnam-Singapour Le Vietnam et Singapour ont officiellement établi leurs relations diplomatiques en 1973 et ont porté ces relations au niveau de partenariat stratégique en 2013. Au cours du dernier demi-siècle, les relations entre les deux pays sont de plus en plus étroites, avec une grande fiabilité.