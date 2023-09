Des membres de l'équipe MAT-19 utilisent des machines spécialisées pour rechercher des explosifs dans le district de Hai Lang, province de Quang Tri. Photo: VNA

Washington (VNA) - "Réglement des conséquences de la guerre et la paix au Vietnam, au Laos et au Cambodge", tel est le thème du 2ème Dialogue annuel organisé les 14 et 15 septembre par l'Institut américain pour la paix (USIP).

L'événement a réuni des responsables de l'USIP, des représentants de la Commission des relations extérieures du Sénat américain, de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), des responsables gouvernementaux, des chercheurs, des organisations non gouvernementales, ainsi que des représentants gouvernementaux et diplomatiques du Vietnam, du Laos et du Cambodge.



Le dialogue a mis l'accent sur les efforts visant à régler les conséquences de la guerre et son impact sur le processus de promotion des relations entre le Vietnam et les États-Unis, notamment l'établissement de la paix en Asie du Sud-Est, la recherche et le règlement des conséquences de la guerre, la réconciliation à travers l'art et la culture, le rapport de l'USIP sur l'agent orange/dioxine au Vietnam, le règlement des conséquences de la guerre et l'établissement de la paix au Cambodge, les avancées et les défis pour surmonter les conséquences de la guerre au Laos, etc.



Dans son discours d'ouverture, Mme Lise Grande, présidente de l'USIP, s'est réjouie du nouveau et important développement du partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis. Elle a exprimé son espoir pour obtenir une percée dans le règlement des conséquences de la guerre à l'avenir.



Mme Mira Rapp-Hooper, assistante spéciale du président et directrice principale pour l'Asie de l'Est et l'Océanie du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré que les relations entre les deux pays ont atteint une nouvelle page très significative pour la paix, la coopération et le développement durable dans la région et dans le monde.



Pour sa part, le général de corps d'armée Nguyen Van Rinh, président de l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine (VAVA), a déclaré que la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre est considérée comme le fondement des relations Vietnam - États-Unis, contribuant considérablement au processus de réconciliation, de guérison et d'établissement de la confiance entre les deux pays, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de coopération dans d'autres domaines importants.



Une série de projets ont été et sont en cours de réalisation, reconnaissant les efforts conjoints de coopération bilatérale pour régler les conséquences de la guerre, a-t-il dit.

À l'avenir, il a proposé aux deux parties de mettre en place un mécanisme de coopération stable, à long terme et systématique.



Selon lui, les États-Unis devraient promouvoir une coopération accrue dans le traitement de l'environnement et le règlement des conséquences des mines et des produits chimiques toxiques/dioxines au Vietnam ; continuer à mettre en œuvre efficacement des projets visant à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées - victimes des mines terrestres et de l'agent orange...



La guerre est terminée depuis près de 50 ans, mais le règlement des conséquences de la guerre reste un problème que les parties concernées tentent de résoudre, le considérant comme une force motrice pour promouvoir les relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis. -VNA