Le Groupe de travail sur la réforme des procédures administratives du Premier ministre a été créé. Photo: VGP

Hanoï (VNA) - Le 6 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une décision pour promulguer un plan sur les priorités de la réforme des procédures administratives au cours du second semestre 2023.



L'objectif du plan est d'accélérer le processus de modification et de complément des documents juridiques pour mettre en œuvre les plans de réforme, de réduction et de simplification des réglementations relatives aux activités des entreprises, aux procédures administratives et aux documents de citoyenneté déjà approuvés par le gouvernement, le Premier ministre.



Selon le plan, les tâches principales lors du second semestre consistent à se concentrer sur la mise en œuvre des plans de réduction et de simplification des réglementations liées aux activités commerciales, aux procédures administratives et aux documents de citoyenneté déjà approuvés par le gouvernement, le Premier ministre, et à soumettre au Premier ministre un rapport sur le plan global de réduction et de simplification de 13 groupes clés de réglementations et de procédures administratives…



Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une décision portant création du Groupe de travail sur la réforme des procédures administratives du Premier ministre.